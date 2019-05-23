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Футбольный мяч

Сборные Узбекистана и КНДР рассудит бригада арбитров из Туркменистана

© Sputnik / Alexey Kudenko
Спорт
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Товарищеская встреча пройдет 7 июня на стадионе "Миллий" в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Матч Узбекистан – КНДР рассудит бригада из Туркменистана, сообщили в пресс-службе Ассоциации футбола Узбекистана.

Главным судьей станет Чарымурат Курбанов — руководитель технического отдела Федерации футбола Туркменистана, а его ассистентами — Полвон Полвонов и Ахмад Бегназаров.

Туркменский футбольный судья Чарымурат Курбанов
Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана
Туркменский футбольный судья Чарымурат Курбанов

Напомним, товарищеский матч между сборными Узбекистана и КНДР пройдет 7 июня на столичном стадионе "Миллий". Игра начнется в 20:00 по местному времени.

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Теги:
Туркменистан, Ташкент, спорт, матч, Футбол



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