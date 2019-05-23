Сборные Узбекистана и КНДР рассудит бригада арбитров из Туркменистана

Товарищеская встреча пройдет 7 июня на стадионе "Миллий" в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. Матч Узбекистан – КНДР рассудит бригада из Туркменистана, сообщили в пресс-службе Ассоциации футбола Узбекистана.

Главным судьей станет Чарымурат Курбанов — руководитель технического отдела Федерации футбола Туркменистана, а его ассистентами — Полвон Полвонов и Ахмад Бегназаров.

Пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана Туркменский футбольный судья Чарымурат Курбанов

Напомним, товарищеский матч между сборными Узбекистана и КНДР пройдет 7 июня на столичном стадионе "Миллий". Игра начнется в 20:00 по местному времени.

Обновление стадиона "Миллий": как изменится бывший "Бунёдкор" >>>