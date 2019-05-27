Как узбекская команда выиграла турнир по мини-футболу в Петербурге

ТАШКЕНТ, 27 мая - Sputnik, Дмитрий Матвеев. В воскресенье, 26 мая, в Санкт-Петербурге прошел межнациональный турнир по мини-футболу, приуроченный ко Дню Победы и Дню города. Его победителем неожиданно стала команда "Шохобод", собранная из узбекских мигрантов. Корреспондент Sputnik Узбекистан посетил турнир и стал свидетелем этой победы.

Соревнования организовали "Центр физической культуры, спорта и здоровья Калининского района" (именно в этом спортивном центре и прошли матчи турнира), местная администрация муниципального образования МО Гражданка, Совет узбекской национально-культурной автономии, негосударственная некоммерческая организация "Всемирная ассоциация молодежи Узбекистана" и Дом Дружбы Ленинградской области.

На турнир пригласили восемь команд. В группе А собрались три узбекские команды — "Шохобод", "Шах" и Show Shuv, а также команда студентов из африканских стран — "Звезды Африки". За африканцев играли и несколько русских ребят из числа их сокурсников по петербургским вузам. В группу В попали фаворит соревнований "Ингрия", представляющая ингерманландских финнов, две команды студентов из Таджикистана ("Союз молодежи Таджикистана" и "Аджам"), а также команда молодежи из Туркмении — "Мекан".

Sputnik Ингрия

В итоге из первой группы в полуфинал вышли "Шохобод" и "Звезды Африки". Узбекской команде в соперники досталась мощная "Ингрия”, которая буквально за месяц до этого выиграла другой межнациональный турнир — в городе Сертолово Всеволожского района. Однако узбекские ребята дали "Ингрии" бой, а под конец матча и вовсе забили ей гол. В итоге "Шохобод" вышел в финал, оставив фаворитов даже без медалей — разочарованные поражением в полуфинале ингерманландские финны затем уступили и таджикистанскому "Аджаму" в матче за третье место.

В финале "Шохобод" встретился со "Звездами Африки". В упорном поединке узбекистанские ребята выиграли со счетом 2:1, причем проигрывая по ходу матча со счетом 0:1. Победный гол "Шохобод" забил на последней секунде матча. Узбекистанская команда стала первой, африканцы завоевали серебряные медали.

Sputnik Звезды Африки

Во всех трех узбекистанских командах играли преимущественно люди, приехавшие в Санкт-Петербург работать и учиться. В то же время у команды "Шах", которой достичь успехов на турнире не удалось, был спонсор — предприниматель, который уже давно переехал из Узбекистана в Россию и основал в городе бизнес. Вероятно, именно этим объяснялось то, что только у этой узбекистанской команды на турнире была красивая форма.

Что касается победителей турнира из команды "Шохобод", то ее состав оказался очень возрастным — здесь присутствовали преимущественно ветераны, которые в свое время поиграли за различные клубы на родине. В то же время за команду играли и двое-трое молодых ребят.

Sputnik Как узбекская команда выиграла турнир по мини-футболу в Петербурге

"Команду мы собрали всего месяц назад. Тренировались, играли в мини-футбол, в большой футбол. А на этот турнир нас пригласили через посольство. Целью на турнир была только победа", — пояснил капитан команды по имени Санжар, добавив, что в таком турнире они играли впервые, и с удовольствием приедут, если такие соревнования организуют снова.