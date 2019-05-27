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Свой в РПЛ: Элдор Шомуродов подписал новый контракт с "Ростовом"

© Sputnik / Сергей Пивоваров
Спорт
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Узбекистанец заключил новое соглашение с клубом Российской Премьер Лиги.

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Футболист Элдор Шомуродов продлил контрактные соглашения с клубом "Ростов", сообщает СЭ.

Узбекистанец продлил свой действующий контракт еще на три года. Этот сезон можно назвать удачным, для 23-летнего нападающего. Он стал настоящим "джокером" для "ростовчан", каждый раз добавляя свежести и мощи атакующим действиям клуба, выходя на замену. Благодаря Шомуродову, ростовский клуб заработал немало очков в Российской Премьер Лиге. 

Главные тренер сборной Узбекистана по футболу Эктор Купер
REUTERS / Satish Kumar Subramani
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Статистику форварда не назовешь впечатляющей, но и скромной она вам точно не покажется, особенно если учесть сколько времени он проводит на поле и сколько пользы при этом приносит в каждом матче. 

В этом сезоне на счету Шомуродова в клубе 33 матча, в которых он забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач. 

Также Элдор хорош и в сборной. Он даже претендовал на звание лучшего футболиста Кубка Азии по результатам групповой стадии турнира.

Теги:
чемпионат России по футболу, фанаты футбола, Футболист, футбол, Сборная Узбекистана, Эльдор Шомуродов



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