Свой в РПЛ: Элдор Шомуродов подписал новый контракт с "Ростовом"

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Футболист Элдор Шомуродов продлил контрактные соглашения с клубом "Ростов", сообщает СЭ.

Узбекистанец продлил свой действующий контракт еще на три года. Этот сезон можно назвать удачным, для 23-летнего нападающего. Он стал настоящим "джокером" для "ростовчан", каждый раз добавляя свежести и мощи атакующим действиям клуба, выходя на замену. Благодаря Шомуродову, ростовский клуб заработал немало очков в Российской Премьер Лиге.

REUTERS / Satish Kumar Subramani "Шомуродов устал": Купер о причинах поражения и выводах после Кубка Азии

Статистику форварда не назовешь впечатляющей, но и скромной она вам точно не покажется, особенно если учесть сколько времени он проводит на поле и сколько пользы при этом приносит в каждом матче.

В этом сезоне на счету Шомуродова в клубе 33 матча, в которых он забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач.

Также Элдор хорош и в сборной. Он даже претендовал на звание лучшего футболиста Кубка Азии по результатам групповой стадии турнира.