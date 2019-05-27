Свой в РПЛ: Элдор Шомуродов подписал новый контракт с "Ростовом"

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Футболист Элдор Шомуродов продлил контрактные соглашения с клубом "Ростов", сообщает СЭ.
Узбекистанец продлил свой действующий контракт еще на три года. Этот сезон можно назвать удачным, для 23-летнего нападающего. Он стал настоящим "джокером" для "ростовчан", каждый раз добавляя свежести и мощи атакующим действиям клуба, выходя на замену. Благодаря Шомуродову, ростовский клуб заработал немало очков в Российской Премьер Лиге.
В этом сезоне на счету Шомуродова в клубе 33 матча, в которых он забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач.
Также Элдор хорош и в сборной. Он даже претендовал на звание лучшего футболиста Кубка Азии по результатам групповой стадии турнира.