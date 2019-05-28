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Болельщики сборной Узбекистана по футболу во время матча с Японией

Организаторы перенесли время начала матча Узбекистан – Сирия

© Ассоциация футбола Узбекистана.
Спорт
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Товарищеская встреча пройдет 11 июня на стадионе "Миллий" в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Организаторы перенесли время начала игры Узбекистан – Сирия по просьбе сирийской стороны, сообщили в пресс-службе Ассоциации футбола.

Болельщики на стадионе Шарджа
© Ассоциация футбола Узбекистана.
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Изначально начало матча было запланировано на 20:30 по ташкентскому времени. Однако сборная Сирии поменяла обратные билеты, чтобы вернуться домой в тот же день, и попросила изменить время во избежание опоздания на рейс. Ассоциация футбола пошла им навстречу. 

Игра начнется на два часа раньше — в 18:30.

В тот же день, 11 июня, олимпийская сборная Узбекистана сыграет против Египта в Намангане. Эту встречу перенесли на 20:30 — чтобы футбольные болельщики смогли посмотреть обе игры в прямом эфире. 

Напомним, матч Узбекистан – Сирия рассудит бригада арбитров из Кыргызстана. Главный судья — Рисбек Шекирбеков, а его помощники — Баходир Кучкаров и Исмаил Талипжанов.

Теги:
спорт, Узбекистан, Сирия, сборная, Ташкент, матч, товарищеский матч, Футбол



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