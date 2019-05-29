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Игры богатырей

Сила и честь: международный турнир "Игры богатырей" пройдет в Хиве

© nikatv.ru
Спорт
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Международный турнир посвящен памяти Пахлавона Махмуда.

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Первый международный турнир "Игры богатырей" пройдет в Хиве, сообщает пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана. Соревнования состояться период с 7 по 9 июня.

Международный турнир посвящен памяти просветителя, поэта и философа Пахлавона Махмуда.

Сила и честь: международный турнир Игры богатырей пройдет в Хиве
© Пресс-служба Госкомтуризма Республики Узбекистан
Сила и честь: международный турнир "Игры богатырей" пройдет в Хиве

За главный приз поборются участники из Азербайджана, Бразилии, Греции, Того, Индии, Китая, Латвии, России, США, Украины, Японии, стран Центральной Азии и др.

Хоккей. Иллюстративное фото.
© Sputnik / Виталий Белоусов
Humo Arena примет международный турнир по хоккею
Данное мероприятие организовано при поддержке World Strongmen federation (WSF) и Федерации богатырских игр и гиревого спорта Узбекистана.

Этот турнир поспособствует расширению международного сотрудничества в сфере развития спортивного туризма и продвижению туристического потенциала и возможностей Узбекистана на мировой арене. 

Теги:
Хива, Туризм, турнир



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