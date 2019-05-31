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У сборной Южной Кореи U18 отобрали награду – в чем провинились спортсмены

© Фото: ShanghaiEye / twitter
Спорт
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Молодые южнокорейские футболисты лишились трофея за непристойное празднование.

ТАШКЕНТ, 31 мая - Sputnik. Юношеская сборная Южной Кореи, победившая в турнире Panda Cup в Китае, была лишена титула.

Причиной такого решение стало непристойное празднование выигранного кубка.

В Twitter был опубликован снимок, сделанный на футбольном поле в момент получения командой награды. Один из игроков поставил ногу на кубок, а остальные одобрительно улыбаются.

© Фото: ShanghaiEye / twitter
Юношеская сборная Южной Кореи по футболу

Это вызвало негодование и возмущение в китайском обществе. Футбольная ассоциация Чэнду выпустила заявление, в котором обвинила южнокорейцев в оскорблении и варварстве и потребовала забрать у победителей трофей.

В свою очередь, Корейская футбольная ассоциация извинилась за поступок игроков.

Позже в Сети распространились кадры, на которых юные футболисты стоят со склоненными головами, а провинившийся спортсмен зачитывает слова с извинениями.

© Фото: ShanghaiEye / twitter
Юношеская сборная Южной Кореи просит прощения за непристойное поведение
Теги:
Награда, Футбол, Южная Корея



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