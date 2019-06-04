Эктор Купер о матче с Турцией: победы в таких поединках не столь важны

Главный тренер национальной сборной Узбекистана считает, что поражение в товарищеском матче с Турцией поможет увидеть свои ошибки и лучше подготовиться к чемпионату мира.

ТАШКЕНТ, 4 июн – Sputnik. Главный тренер национальной сборной Эктор Купер прокомментировал итоги товарищеского матча Турция-Узбекистан, сообщает Ассоциация футбола республики.

В воскресенье, 2 июня, состоялся товарищеский матч между национальной сборной Узбекистана и турецкой командой. Турция победила со счетом 2:0. Однако Эктор Купер не расстраивается – по его словам, результаты и победы в таких поединках не столь важны.

"После матча с Турцией я уже сделал определенные выводы. Сборная Турции превосходит нас. Кроме того, у них гораздо лучше позиция в рейтинге FIFA по сравнению с нашей командой (Турция на 39 месте, Узбекистан на 85, – прим. ред.). Играя против таких сильных команд, мы сможем увидеть свои ошибки и определить, над какими аспектами нам нужно работать дальше", – заявил Купер.

Стоит отметить, что проведенный матч позволил проверить возможности нескольких новых игроков. В то же время для троих футболистов – Остона Урунова, Кувандика Рузиева и Достона Ибрагимова – он стал дебютным в составе национальный сборной.

Как отмечает Купер, в отборочном туре сборной придется играть против сильных команд. Чтобы показать хороший уровень, было бы полезно проводить товарищеские матчи против таких сильных соперников, как Турция.

Узбекистану предстоит отыграть еще два товарищеских матча – с КНДР и Сирией. Первый состоится 7 июня на столичном стадионе "Миллий" в 20:00. Второй пройдет 11 июня в 18:30 на том же стадионе. В рейтинге FIFA страны занимают 121 и 83 места соответственно.

"После этих встреч мы сделаем окончательные выводы. Наши официальные игры начнутся в сентябре. Мы начнем участие в отборочном раунде чемпионата мира. До этого мы постараемся сформировать оптимальный состав сборной", – сказал главный тренер.

Напомним, в чемпионате мира, который состоится в 2022 году в Катаре, примут участие 32 команды. Ранее предлагалось расширить список до 48 участников. Впервые из-за погодных условий финальная часть соревнований пройдет не летом, а зимой – с 21 ноября по 18 декабря.

Федерация футбола Узбекистана была принята в FIFA в 1994 году. Через три года национальная сборная впервые приняла участие в отборочном турнире к чемпионату мира 1998, который прошёл во Франции. По итогам второго раунда команда заняла четвёртое место и не смогла пробиться в финальную часть. До сих пор республике не удавалось пройти отбор, поэтому в случае успеха грядущий чемпионат может стать историческим для национальной сборной.