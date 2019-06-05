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Умер экс-президент УЕФА и один из создателей Лиги Чемпионов

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Спорт
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Леннарт Юханссон скончался в возрасте 89 лет после непродолжительной болезни.

ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. Скончался бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон, сообщил Шведский футбольный союз.

Швед умер в возрасте 89 лет после непродолжительной болезни.

Сборная Узбекистана по футболу на China Cup 2019
© Ассоциация футбола Узбекистана.
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Юханссон занимал пост президента УЕФА с 1990 по 2007 год. Именно под его началом начались глобальные реформы в европейском футболе. Именно при нем была образована Лига Чемпионов УЕФА, которая на данный момент является одним из самых престижных турниров среди европейских топ-клубов.

В январе 2007 года шведский функционер уступил место французу Мишелю Платини по результатам голосования.

Он также мог стать президентом FIFA на выборах в 1998 году, но тогда пост был отдан Йозефу Блаттеру.

Теги:
футбол, Футболист, чемпионат мира по футболу, Футбол, ФИФА



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