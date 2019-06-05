Умер экс-президент УЕФА и один из создателей Лиги Чемпионов

Леннарт Юханссон скончался в возрасте 89 лет после непродолжительной болезни.

ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. Скончался бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон, сообщил Шведский футбольный союз.

Швед умер в возрасте 89 лет после непродолжительной болезни.

Юханссон занимал пост президента УЕФА с 1990 по 2007 год. Именно под его началом начались глобальные реформы в европейском футболе. Именно при нем была образована Лига Чемпионов УЕФА, которая на данный момент является одним из самых престижных турниров среди европейских топ-клубов.

В январе 2007 года шведский функционер уступил место французу Мишелю Платини по результатам голосования.

Он также мог стать президентом FIFA на выборах в 1998 году, но тогда пост был отдан Йозефу Блаттеру.