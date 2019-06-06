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Кубок Азии по футболу

Китай примет Кубок Азии-2023

© Пресс-служба АФУ
Спорт
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Китай был единственным кандидатом на право принять турнир в 2023 году.

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Кубок Азии в 2023 году примет Китай, сообщили в пресс-службе Ассоциации футбола Узбекистана. Утверждение состоялось на конгрессе Азиатской футбольной конфедерации (AFC) в Париже.

Игроки сборной Узбекистана по футболу перед матчем с Австралией на кубке Азии 2019
REUTERS / Satish Kumar Subramani
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Китай был единственным кандидатом на право принять турнир в 2023 году. Ранее на право принять Кубок Азии-2023 также претендовала Южная Корея, однако в мае Корейская футбольная ассоциация (KFA) уведомила AFC о своем намерении отказаться от участия в борьбе за это право.

Ранее Китай принимал Кубок Азии в 2004 году.

Напомним, победителем Кубка Азии-2019, который прошел в январе в Объединенных Арабских Эмиратах, стала команда Катара. Сборная этой страны в финале обыграла японцев со счетом 3:1, совершив настоящую сенсацию. Сборная Японии, четырежды побеждавшая в решающих матчах этого турнира, впервые уступила в борьбе за трофей.

Сборная Узбекистана покинула турнир после того, как в 1/8 финала уступила команде Австралии в серии пенальти со счетом 2:4. Однако выступление на Кубке Азии помогло национальной команде — сборная поднялась в рейтинге ФИФА на шесть позиций.

Теги:
спорт, Китай, Футбол



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