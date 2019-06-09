Боксер Головкин нокаутировал соперника в четвертом раунде

Поединок в промежуточном весе (до 74,4 килограмма) состоялся в Нью-Йорке. Головкин отправил 35-летнего Роллса в нокаут в четвертом раунде.

ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Геннадий Головкин из Казахстана нокаутировал канадца Стива Роллса в четвертом раунде, сообщает Sputnik Казахстан.

После победы над Роллсом Головкин сказал, что следующий бой он хочет провести с Саулем Канело Альваресом.

"Это подарок моей стране. Я готов к третьему бою с Канело в сентябре", - заявил Головкин после боя.

Бой знаменитого боксера, который проходил на арене Madison Square Garden (Нью-Йорк) рано утром по казахстанскому времени, транслировался на всех избирательных участках в Казахстане, где в воскресенье проходят выборы президента.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (38-1-1, 34 КО) родился 8 апреля 1982 года в Караганде.

В 2006 году дебютировал на профессиональном боксерском ринге в средней весовой категории (до 72 килограммов).Чемпион мира среди любителей (2003). Серебряный призер Олимпийских игр (2004). Бывший чемпион мира по версиям WBA (2010—2018), IBF (2015—2018), WBC (2016—2018), IBO (2011—2018), The Ring (2018—2018).

Чемпионские титулы потерял, проиграв по очкам Саулю Канело Альваресу во втором поединке, прошедшем 16 сентября 2018 года на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Решение судей, присудивших победу мексиканскому бойцу многие посчитали не справедливым.