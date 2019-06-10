Сборная Узбекистана обыграла Египет

На 32 минуте встречи Бобур Абдухаликов открыл счет, а в дополнительное время Азизжон Ганиев сумел удвоить счет.

ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik. Олимпийская сборная Узбекистана по футболу, готовящаяся к чемпионату Азии, провела товарищескую встречу со своими сверстниками из Египта и обыграла их со счетом 2:0, сообщает НОК Узбекистана.

Эта игра, в целях популяризации футбола во всех регионах страны, была проведена в Андижане на стадионе "Соғлом авлод" ("Здоровое поколение").

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Встреча прошла с преимуществом узбекских спортсменов: на 32 минуте встречи Бобур Абдухаликов открыл счет, а в дополнительное время Азизжон Ганиев сумел удвоить счет.

Напомним, в недавнем товарищеском матче Узбекистан победил КНДР, а сборная Турции обыграли команду Узбекистана.

Уже 11 июня сборная Узбекистана выйдет на поле против сборной Сирии.