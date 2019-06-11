Узбекистан против Сирии: сборные сойдутся в товарищеском матче

ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik. Национальная футбольная сборная Узбекистана 11 июня проведет товарищеский матч против команды Сирии, сообщает пресс-служба АФУ.
Предстоящий матч рассудит главный судья Рысбек Шекербеков (Кыгрызстан) и резервный арбитр Шерзод Касымов (Узбекистан). Ассистентами судьи выступят его соотечественники Баходир Кучкаров и Исмаил Талипжанов.
Ранее главный тренер национальной сборной Эктор Купер отмечал, что подобные матчи помогут сформировать оптимальный состав команды к предстоящему ЧМ-2022. По его словам, товарищеские поединки позволяют увидеть свои ошибки и определить, над какими аспектами нужно поработать.
Напомним, в чемпионате мира, который состоится в 2022 году в Катаре, примут участие 32 команды. Ранее предлагалось расширить список до 48 участников. Впервые из-за погодных условий финальная часть соревнований пройдет не летом, а зимой – с 21 ноября по 18 декабря.