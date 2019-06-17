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Пустое кресло

Глава Профессиональной футбольной лиги Узбекистана подал в отставку

Spuntik / Владимир Федоренко
Спорт
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Омон Гафуров попросил у футбольной общественности республики прощения за совершенные им ошибки и недочеты и пожелал новому руководству АФУ успехов на спортивном поприще, а спортсменам - побед.

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Гендиректор ПФЛ Узбекистана Омон Гафуров объявил о сложении своих полномочий, сообщает пресс-служба организации.

Гафуров занимал должность руководителя Профессиональной футбольной лиги республики с осени 2017 года.

В своем обращении глава ПФЛ поблагодарил коллег за слаженную работу и пожелал успехов новому руководству Ассоциации футбола Узбекистана.

© ПФЛ
Омон Гафуров

"В работе определенно бывают ошибки и упущения. Я прошу прощения у футбольной общественности и футбольных фанатов за это. Узбекский футбол и его фанаты заслуживают больших побед. Я благодарю всех", — приводит пресс-служба ПФЛ слова Омона Гафурова.

© АФУ
Арбитр Равшан Ирматов избран вице-президентом АФУ
О новом руководителе организации, как и новой должности самого Гафурова пока не сообщалось.

Это не первая громкая отставка в футбольном мире Узбекистана. В конце минувшей недели стало известно об уходе пост вице-президента АФУ покинул Умид Ахматджанов. Его преемником на этой должности стал рефери ФИФА, один из самых опытных и титулованных арбитров Азии Равшан Ирматов. 

Теги:
отставка, Узбекистан, Футбол



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