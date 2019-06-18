В мероприятии приняли участие Равшан Ирматов, Аваз Максумов, Шоакрам Исраилов и первый заместитель министра физической культуры и спорта Узбекистана Ойбек Касымов.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Даврон Шакурбанов назначен временно исполняющим обязанности генерального директора ПФЛУз, сообщает сайт АФУ.

На должность Генерального директора ПФЛ Уз была выдвинута кандидатура Шакурбанова Даврона Гайратовича. По итогам заседания он был назначенным исполняющим обязанности главы ПФЛ.

© АФУ Назначен исполняющий обязанности генерального директора ПФЛ

В мероприятии приняли участие Равшан Ирматов, Аваз Максумов, Шоакрам Исраилов и первый заместитель министра физической культуры и спорта Узбекистана Ойбек Касымов.

© АФУ Равшан Ирматов во время собрания отметил, что Профессиональная футбольная лига является одной из важнейших структур в нашем национальном футболе.

Равшан Ирматов во время собрания отметил, что Профессиональная футбольная лига является одной из важнейших структур в нашем национальном футболе. Он также поблагодарил прежнее руководство Профессиональной футбольной лиги и пожелал успехов новому руководителю.

В разные годы Даврон Шакурбанов работал ответственным секретарем в Федерации футбола города Ташкента, техническим и спортивным директором ФК "Бунёдкор".

Напомним, что гендиректор ПФЛ Узбекистана Омон Гафуров объявил о сложении своих полномочий. Гафуров занимал должность руководителя Профессиональной футбольной лиги республики с осени 2017 года. В своем обращении глава ПФЛ поблагодарил коллег за слаженную работу и пожелал успехов новому руководству.