Узбекистанец Виталий Денисов перейдет в новый клуб

В июне у 32-летнего футболиста истекает контракт с московским "Локомотивом". В новый клуб он перейдет в статусе свободного агента.

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Узбекистанец Виталий Денисов проходит медосмотр в казанском "Рубине", сообщает издание Бизнес Online.

Как сообщается, если просмотр пройдет удачно, Денисов подпишет контракт с "Рубином". В прошлом сезоне игрок выступал за "Крылья Советов" на правах аренды.

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В июне у 32-летнего футболиста истекает контракт с московским "Локомотивом". В новый клуб он перейдет в статусе свободного агента. Денисов является воспитанником ДЮСШ "Пахтакор", а затем оказался московской "Академике" и академии ЦСКА.