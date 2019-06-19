17:20 19 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.57
  • EUR9566.00
  • USD8535.74
Поиск

Олимпийский комитет поздравил гимнастку Чусовитину с днем рождения

© НОК
Спорт
Получить короткую ссылку
97 0 0

Сегодня легендарной спортсменке Оксане Чусовитиной исполняется 44 года.

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Национальный олимпийский комитет Узбекистана поздравил с 44-летием известную гимнастку Оксану Чусовитину, сообщает пресс-служба НОК.

Оксана Чусовитина не перестает удивлять: мотивирующее видео с тренировки >>>

Заслуженная спортсменка Узбекистана, трехкратная чемпионка мира, чемпионка Европы и победительница Азиатских игр сегодня получает поздравления от родных и близких.

"Оксана Александровна, Ваша личная жизнь и достижения в спорте, огромный опыт  служат для молодежи ярким примером для подражания. Вы обладаете несгибаемой волей, являетесь легендой спорта и заботливой матерью.", - говорится в сообщении.

Чусовитина является единственной спортсменкой в мире, которая семь раз участвовала Олимпийских играх. Ранее ей были присвоены ордена "Дустлик", "Мехнат шухрати" и "Эл-юрт хурмати".

Теги:
поздравление, поздравления, Национальный Олимпийский комитет Узбекистана, спорт, Оксана Чусовитина



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Космическая лошадь и млечный путь: захватывающие астрономические фото
Хаски случайно задела малыша и извиняется - самое трогательное видео
Хаски случайно задела малыша и извиняется - самое трогательное видео
Рейтинг свободы СМИ - 2019: на каком месте Узбекистан

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054