Олимпийский комитет поздравил гимнастку Чусовитину с днем рождения

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Национальный олимпийский комитет Узбекистана поздравил с 44-летием известную гимнастку Оксану Чусовитину, сообщает пресс-служба НОК.

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Заслуженная спортсменка Узбекистана, трехкратная чемпионка мира, чемпионка Европы и победительница Азиатских игр сегодня получает поздравления от родных и близких.

"Оксана Александровна, Ваша личная жизнь и достижения в спорте, огромный опыт служат для молодежи ярким примером для подражания. Вы обладаете несгибаемой волей, являетесь легендой спорта и заботливой матерью.", - говорится в сообщении.

Чусовитина является единственной спортсменкой в мире, которая семь раз участвовала Олимпийских играх. Ранее ей были присвоены ордена "Дустлик", "Мехнат шухрати" и "Эл-юрт хурмати".