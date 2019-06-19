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Оксана Чусовитина отпраздновала день рождения серебряной медалью

© НОК
Спорт
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Легендарная спортсменка находится в превосходной спортивной форме даже в свой 44-й день рождения.

ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Легендарная узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина заняла второе место на соревновании Korea Cup, проходящем в Южной Корее, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

Она завоевала серебро в своем любимом виде спортивной гимнастики – опорном прыжке.

Легендарная спортсменка находится в превосходной спортивной форме даже в свой 44-й день рождения.

© НОК
Олимпийский комитет поздравил гимнастку Чусовитину с днем рождения
Напомним, что заслуженная спортсменка Узбекистана, трехкратная чемпионка мира, чемпионка Европы и победительница Азиатских игр сегодня получает поздравления от родных и близких.

Чусовитина является единственной спортсменкой в мире, которая семь раз участвовала Олимпийских играх. Ранее ей были присвоены ордена "Дустлик", "Мехнат шухрати" и "Эл-юрт хурмати".

Теги:
день рожденья, спортивные соревнования, Соревнования, Оксана Чусовитина



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