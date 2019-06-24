Бабаян официально представлен в качестве главного тренера "Локомотива"

В новой должности он уже провел первую тренировку и дал пресс-конференцию.

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Самвел Бабаян назначен новым тренером футбольного клуба "Локомотив". В новой должности он уже провел первую тренировку и дал пресс-конференцию, сообщает официальный сайт столичного клуба.

Посмотреть эту публикацию в Instagram “Lokomotiv” yangi murabbiy qoʻl ostida dastlabki mashgʻulotini oʻtkazdi Публикация от Lokomotiv (Tashkent) (@pfc.lokomotiv) 23 Июн 2019 в 8:56 PDT

Как говориться в сообщении, главный тренер Андрей Федотов был освобожден от должности за неудовлетворительные результате в чемпионате и вылет из Лиги Чемпионов АФК.

Федерация футбола Узбекистана пожизненно отстранила Самвела Бабаяна >>>

Слухи относительно отставки Федотова ходили еще со времен провальных выступлений "железнодорожников" в азиатской ЛЧ, однако увольнение специалиста было отложено по неизвестным причинам.

Сейчас ташкентский "Локомотив" в чемпионате занимает второе место, имея в активе 24 очка. Однако столичный "Пахтакор", находящийся на первой строчке, лидирует с большим отрывом (9 очков).

Отстранение и возвращение