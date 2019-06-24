Бабаян официально представлен в качестве главного тренера "Локомотива"

ТАШКЕНТ, 24 июн — Sputnik. Самвел Бабаян назначен новым тренером футбольного клуба "Локомотив". В новой должности он уже провел первую тренировку и дал пресс-конференцию, сообщает официальный сайт столичного клуба.
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“Lokomotiv” yangi murabbiy qoʻl ostida dastlabki mashgʻulotini oʻtkazdi
Как говориться в сообщении, главный тренер Андрей Федотов был освобожден от должности за неудовлетворительные результате в чемпионате и вылет из Лиги Чемпионов АФК.
Федерация футбола Узбекистана пожизненно отстранила Самвела Бабаяна >>>
Слухи относительно отставки Федотова ходили еще со времен провальных выступлений "железнодорожников" в азиатской ЛЧ, однако увольнение специалиста было отложено по неизвестным причинам.
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#WelcomeBabayan #LetsDoItAgain Credit music by Ludovico Einaudi Production by @perfectmedia_uz
Бабаяна отправили в отставку после того, как сборная Узбекистана не смогла квалифицироваться на чемпионат мира 2018 года. Позднее АФУ через портал президента Узбекистана получила более десяти тысяч писем с жалобами на экс-наставника национальной команды. Поэтому 15 января 2018 года Ассоциация футбола Узбекистана возбудила дело против Самвела Бабаяна, а бюро Исполнительного комитета АФУ приняло решение об отстранении специалиста от футбола.
"В ходе изучения данного дела было установлено, что Самвел Бабаян использовал национальную сборную Узбекистана в своих личных интересах. Только по этой причине уже можно было закрыть двери сборной для него навсегда. Однако позднее ФК "Бунёдкор" обратился в Исполком АФУ с просьбой о снятии дисквалификации с бывшего тренера сборной Узбекистана под личное поручительство клуба", - говорится в сообщении АФУ.
Члены исполкома АФУ единодушно поддержали обращение. Таким образом, 1 февраля 2018 года дисквалификация специалиста была отменена.
Напомним, бывший тренер сборной Узбекистана по футболу Самвел Бабаян начал работать в ташкентском "Локомотиве" советником президента. Президент клуба Мансур Раджапов поставил перед Бабаяном задачи по улучшению инфраструктуры, развитию детской и юношеской футбольных школ и внедрению современного метода управления, а также совершенствованию материально-технической базы клуба и принятию необходимых мер для этого.