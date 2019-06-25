ЧА-2019 по художественной гимнастике: сколько медалей завоевали узбекистанки

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Гимнастки Узбекистана возвращаются на родину с прошедшего в Паттайе чемпионата Азии с восемью золотыми, четырьмя серебряными и одной бронзовой медалями, сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета республики.

© Пресс-служба НОК Узбекистана Гимнастки Узбекистана возвращаются на родину с прошедшего в Паттайе чемпионата Азии

В последний день соревнований спортсменкам удалось получить пять высших наград в упражнениях с кольцом и булавой в командных соревнованиях среди взрослых и юниоров. Кроме того, Тахмина Икромова доказала, что в упражнениях с лентой ей нет равных в Азии, отметили в НОК.

В командных соревнованиях с лентой узбекистанки стали вторыми.

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Напомним, в этом году республику представляли следующие спортсменки: одиночницы — Сабина Ташкенбаева, Нуриниссо Усмонова, Екатерина Фетисова, в групповых соревнованиях — Нилуфар Шомуродова, Динара Равшанбекова, Софиябону Касимова, Камола Эрназарова, Ксения Александрова и Севара Сафоева.

Параллельно проходит первенство континента и среди юниоров. Состав юниорской сборной Узбекистана: Ёсмина Рахимова и Тахмина Икромова — одиночные соревнования, Нилуфар Аъзамова, Камила Абдуллаева, Виктория Ким, Мадина Эрназарова и Мумтозабону Исхакзода — групповые.