Футбольный клуб "Навбахор" подписал контракт с новым тренером

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. В Намангане представили нового главного тренера профессионального футбольного клуба "Навбахор". Об этом клуб сообщил в социальных сетях.
Руководство командой доверено сербскому специалисту Деяну Джурджевичу. Ранее он работал со сборной Узбекистана и "Пахтакором".
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Деян Журжевич қайси клубларда фаолият юритган? Хабарингиз бор, бугун сербиялик мутахассис Деян Журжевич жамоамизга бош мураббий этиб тайинланди. Кўпчилик мухлисларни Журжевичнинг футболчилик ва мураббийлик фаолияти қизиқтирганлиги боис, у ҳақда тўлиқроқ тўхталишга қарор қилдик. Деян Журжевич 1967 йилнинг 4 июль куни Югославиянинг Лазаревац шаҳрида дунёга келган. У футболчилик даврида ярим ҳимоячи бўлган. Журжевич футболчилик фаолияти давомида Сербиянинг “Колубара” (Лазаревац), ОФК (Белград, 1989 – 1993, 1994-1996, 2000-2002 йиллар), “Чукарички” (Чукарица, 1996-1998 йиллар), Грециянинг “Аполлон Смирнис” (Афина, 1993-1994 йиллар), Швециянинг “АИК” (Стокгольм, 1998-2000 йиллар) клублари, шунингдек, Югославия терма жамоаси (1994-1995 йиллар)да тўп тепган. Футболчилик фаолияти давомида “АИК” клуби таркибида 1999 йили Швеция кубогини қўлга киритган. Деян Журжевич бутсасини михга илгач, ОФК клубининг ёшлар жамоасида мураббийлик фаолиятини бошлаб, 2006 йилгача ушбу жамоани бошқарди. Шундан сўнг, ёш мутахассис 2007-2008 йилларда Сербия U-23 ёшлар жамоасида фаолият юритди.
В свое время с командой "ОФК" он стал бронзовым призером чемпионата страны. Этого сербского специалиста хорошо знают в Узбекистане. Он в 2011-2012 годы работал главным тренером "Пахтакора", техническим директором национальной сборной, в последнее время работал в клубе Сербии "Земун".
50-летний российский специалист возглавил "Навбахор" в октябре 2018 года. В прошлом сезоне под руководством Канчельскиса команда завоевала бронзовые медали чемпионата Узбекистана.
После 12 туров "Навбахор" занимает четвертое место в турнирной таблице с 18 очками, отставая на 14 баллов от лидирующего "Пахтакора".