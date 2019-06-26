Футбольный клуб "Навбахор" подписал контракт с новым тренером

Руководство командой доверено сербскому специалисту. Ранее он работал со сборной Узбекистана и "Пахтакором".

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. В Намангане представили нового главного тренера профессионального футбольного клуба "Навбахор". Об этом клуб сообщил в социальных сетях.

Руководство командой доверено сербскому специалисту Деяну Джурджевичу. Ранее он работал со сборной Узбекистана и "Пахтакором".

В свое время с командой "ОФК" он стал бронзовым призером чемпионата страны. Этого сербского специалиста хорошо знают в Узбекистане. Он в 2011-2012 годы работал главным тренером "Пахтакора", техническим директором национальной сборной, в последнее время работал в клубе Сербии "Земун".

Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис покинул пост главного тренера узбекского "Навбахора".

50-летний российский специалист возглавил "Навбахор" в октябре 2018 года. В прошлом сезоне под руководством Канчельскиса команда завоевала бронзовые медали чемпионата Узбекистана.

После 12 туров "Навбахор" занимает четвертое место в турнирной таблице с 18 очками, отставая на 14 баллов от лидирующего "Пахтакора".