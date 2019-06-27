Узбекистан в Лиге чемпионов: команда Одила Ахмедова прошла дальше

ТАШКЕНТ, 27 июн — Sputnik. Команда "Шанхай СИПГ" пробилась в 1/4 финала Лиги чемпионов Азии-2019, сообщает сайт АФУ.

Первые матчи были сыграны еще на прошлой неделе. 19 июня в домашней игре с соперником из Южной Кореи "Чонбук Моторс" была добыта боевая ничья (1:1). В ответном матче результат повторился и победитель был определен лишь в серии послематчевых пенальти. Успешно реализовал пенальти и узбекистанский полузащитник.

Напомним, что клубы из Узбекистана не смогли преодолеть групповую стадию турнира. Столичный "Локомотив" не смог пробиться в плей-офф, набрав 7 очков. На их счету две победы, одна ничья и три поражения, что позволило занять лишь третье место в группе.

В следующую стадию Лиги чемпионов Азии не попал и "Пахтакор", который по ходу турнира имел в отличие от железнодорожников реальные шансы на успех.