Столица Урала примет летнюю Универсиаду 2023

На заседании исполкома Международной федерации студенческого спорта (FISU) в Неаполе было принято единогласное решение о проведении летней Универсиады 2023 в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе министерства спорта РФ.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. По мнению членов исполнительного комитета Екатеринбург — идеальный вариант для проведения Летней Универсиады 2023, так как за плечами у города десятки международных соревнований, матчи Лиги Чемпионов и футбольного Чемпионата Мира 2018 года.

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что опыт в проведении мероприятий такого рода у России имеется, поэтому всё будет организовано на высшем уровне сообщает "Р-Спорт".

Жуков также добавил, что поведение универсиады в Екатеринбурге поспособствует усовершенствованию спортивной инфраструктуры города и придаст новый импульс для развития региона.

Заявка на проведение Универсиады-2023 в Екатеринбурге была согласована в январе на заседании межведомственной комиссии по организации и проведению на территории РФ международных спортивных соревнований.

Россия не впервые будет принимать спортивный турнир такого масштаба — так столицей летних студенческих Игр в 2013 году была Казань, а зимняя Универсиада-2019 прошла в Красноярске.

Узбекистан на летней универсиаде в Казани представляли 98 спортсменов.