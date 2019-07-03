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Футбольный мяч

Сборная Узбекистана примет участие в турнире CAFA U16 – расписание матчей

© Sputnik / Alexey Kudenko
Спорт
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В стартовом поединке узбекским спортсменам предстоит сыграть с хозяевами поля.

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Сборная Узбекистана примет участие в международном юношеском футбольном чемпионате для игроков до 16 лет, сообщили в пресс-службе АФУ. Матчи пройдут с 26 июля по 1 августа в Таджикистане. 

На поля центральных стадионов Душанбе и Гиссара также выйдут игроки юношеских сборных Таджикистана, Ирана, Туркменистана, Афганистана и Кыргызстана. 

Календарь игр

I тур – 26 июля (пятница)
Узбекистан – Таджикистан
Кыргызстан – Иран
Афганистан – Туркменистан

II тур – 27 июля (суббота)

Таджикистан – Туркменистан
Афганистан – Кыргызстан
Узбекистан – Иран

III тур – 29 июля (понедельник)

Туркменистан – Узбекистан
Иран – Афганистан
Таджикистан – Кыргызстан

IV тур – 30 июля (вторник)

Кыргызстан – Туркменистан
Иран – Таджикистан
Афганистан – Узбекистан

V тур – 1 августа (четверг)

Туркменистан – Иран
Узбекистан – Кыргызстан
Таджикистан – Афганистан

Для подопечных Азамата Абдураимова эти игры станут подготовкой к отборочному турниру чемпионата Азии, который предстоит принять Ташкенту в сентябре.

Напомним, недавно FIFA представила обновленный рейтинг национальных команд. Первое место удалось удержать бельгийцам. Второе занимают триумфаторы чемпионата мира в России — французские футболисты. Тройку замыкают бразильцы.

Сборная Узбекистана поднялась на три пункта. Ранее команда занимала 85 строчку, а в обновленном рейтинге расположилась на 82 месте.

Теги:
спорт, Таджикистан, Узбекистан, молодежная сборная по футболу, Футбол



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