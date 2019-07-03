Сборная Узбекистана примет участие в турнире CAFA U16 – расписание матчей

В стартовом поединке узбекским спортсменам предстоит сыграть с хозяевами поля.

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Сборная Узбекистана примет участие в международном юношеском футбольном чемпионате для игроков до 16 лет, сообщили в пресс-службе АФУ. Матчи пройдут с 26 июля по 1 августа в Таджикистане.

На поля центральных стадионов Душанбе и Гиссара также выйдут игроки юношеских сборных Таджикистана, Ирана, Туркменистана, Афганистана и Кыргызстана.

Календарь игр

I тур – 26 июля (пятница)

Узбекистан – Таджикистан

Кыргызстан – Иран

Афганистан – Туркменистан

II тур – 27 июля (суббота)

Таджикистан – Туркменистан

Афганистан – Кыргызстан

Узбекистан – Иран

III тур – 29 июля (понедельник)

Туркменистан – Узбекистан

Иран – Афганистан

Таджикистан – Кыргызстан

IV тур – 30 июля (вторник)

Кыргызстан – Туркменистан

Иран – Таджикистан

Афганистан – Узбекистан

V тур – 1 августа (четверг)

Туркменистан – Иран

Узбекистан – Кыргызстан

Таджикистан – Афганистан

Для подопечных Азамата Абдураимова эти игры станут подготовкой к отборочному турниру чемпионата Азии, который предстоит принять Ташкенту в сентябре.

Напомним, недавно FIFA представила обновленный рейтинг национальных команд. Первое место удалось удержать бельгийцам. Второе занимают триумфаторы чемпионата мира в России — французские футболисты. Тройку замыкают бразильцы.

Сборная Узбекистана поднялась на три пункта. Ранее команда занимала 85 строчку, а в обновленном рейтинге расположилась на 82 месте.