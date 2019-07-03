Сборная Узбекистана примет участие в турнире CAFA U16 – расписание матчей

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Сборная Узбекистана примет участие в международном юношеском футбольном чемпионате для игроков до 16 лет, сообщили в пресс-службе АФУ. Матчи пройдут с 26 июля по 1 августа в Таджикистане.
На поля центральных стадионов Душанбе и Гиссара также выйдут игроки юношеских сборных Таджикистана, Ирана, Туркменистана, Афганистана и Кыргызстана.
Календарь игр
I тур – 26 июля (пятница)
Узбекистан – Таджикистан
Кыргызстан – Иран
Афганистан – Туркменистан
II тур – 27 июля (суббота)
Таджикистан – Туркменистан
Афганистан – Кыргызстан
Узбекистан – Иран
III тур – 29 июля (понедельник)
Туркменистан – Узбекистан
Иран – Афганистан
Таджикистан – Кыргызстан
IV тур – 30 июля (вторник)
Кыргызстан – Туркменистан
Иран – Таджикистан
Афганистан – Узбекистан
V тур – 1 августа (четверг)
Туркменистан – Иран
Узбекистан – Кыргызстан
Таджикистан – Афганистан
Для подопечных Азамата Абдураимова эти игры станут подготовкой к отборочному турниру чемпионата Азии, который предстоит принять Ташкенту в сентябре.
Напомним, недавно FIFA представила обновленный рейтинг национальных команд. Первое место удалось удержать бельгийцам. Второе занимают триумфаторы чемпионата мира в России — французские футболисты. Тройку замыкают бразильцы.
Сборная Узбекистана поднялась на три пункта. Ранее команда занимала 85 строчку, а в обновленном рейтинге расположилась на 82 месте.