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Главы олимпийских комитетов Узбекистана и РФ встретились в Москве

© Пресс-служба НОК
Спорт
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Главы комитетов обсуждали вопросы сотрудничества. В частности, планируется проведение совместных учебно-тренировочных сборов спортсменов обеих стран по разным видам спорта.

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. С этой целью президент НОК Узбекистана Рустам Шаабдурахмонов прибыл в Москву и провел официальную встречу с руководителем Олимпийского комитета России Станиславом Поздняковым, сообщает пресс-служба ведомства.

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Главы комитетов обсуждали вопросы сотрудничества. В частности, планируется проведение совместных учебно-тренировочных сборов спортсменов обеих стран по разным видам спорта. Руководители также договорились о сотрудничестве в спортивной медицине и фармакологии.

Сегодня также запланирована встреча Рустама Шаабдурахманова с Министром спорта России Павлом Колобковым.

Теги:
сотрудничество, спортивные сооружения, спортивная одежда, Спортсмен, спорт



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