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Первый турнир по скоростному восхождению Sky running в Ташкентской области

Соревнование по скайраннингу пройдет в Узбекистане

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Спорт
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SkyBeldersay — маршрут, замкнутый в кольцо протяженностью 5,6 км, где большая часть пути проходит без сложных подъемов через горные склоны.

ТАШКЕНТ, 15 июл - Sputnik. В Узбекистане 25 августа пройдут соревнования по скайраннингу SkyBeldersay-2019, сообщает Afisha.uz.

Принять участие в данном соревнованияя может каждый желающий. Главное, чтобы человек был здоров и старше 18 лет.

SkyBeldersay — маршрут, замкнутый в кольцо протяженностью 5,6 км, где большая часть пути проходит без сложных подъемов через горные склоны.

Далее трасса спускается к берегу речки "Мраморная". 

Покорители вершин: как прошел турнир по скайраннингу в Ташкентской области >>

Скайраннинг в Узбекистане появился в 2016 году, и сразу же стал набирать немало поклонников. 

На сегодняшний день этот вид спорта все еще развивается. Появляются новые маршруты и соревнования, регулярно вносятся поправки в правила. 

Напомним, скайраннинг - это скоростное восхождение, высотный бег, вид спорта, соревнования, которые проводятся по Правилам Международной федерации скайраннинга. В соответствии с правилами соревнования проводятся на горах высотой не ниже 2000 метров с минимальным средним уклоном 6% и обязательно участки с уклоном 30%.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, горы, спорт



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