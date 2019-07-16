Гафур Рахимов ушел с поста президента AIBA

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Гафур Рахимов оставил пост президента Международной ассоциации бокса (AIBA). Об этом сообщил официальный сайт ассоциации национальных боксёрских федераций.

Рахимов заявил, что это самый трудный переходный период в истории AIBA. Он напомнил, что в последнее время он страдает от "политически мотивированных и ложных обвинений".

"Это требует постоянного присутствия при судебных и прочих разбирательствах, чтобы они были рассмотрены согласно установленному закону и позволили как можно скорее очистить мое имя от ложных обвинений", - говорится в заявлении Рахимова.

Рахимов занял свой пост в ноябре 2018 года. Однако, департамент по контролю за иностранными активами министерства финансов США включил Рахимова в санкционный список, а Международный олимпийский комитет сообщил кандидату, что его выдвижение на этот пост может повлиять на вопрос сохранения олимпийского статуса бокса.

В марте 2019 года Рахимов заявил о намерении уйти в отставку с поста главы AIBA и временно сложил полномочия президента организации. 29 марта глава Африканской конфедерации бокса Мохамед Мустасан был избран временно исполняющим обязанности президента AIBA.