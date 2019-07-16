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Исполняющий обязанности президента AIBA Гафур Рахимов на конгрессе Международной ассоциации любительского бокса в Москве. Гафур Рахимов избран президентом Международной ассоциации любительского бокса.

Гафур Рахимов ушел с поста президента AIBA

© Sputnik / Владимир Астапкович
Спорт
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Рахимов заявил, что это самый трудный переходный период в истории AIBA.

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Гафур Рахимов оставил пост президента Международной ассоциации бокса (AIBA). Об этом сообщил официальный сайт ассоциации национальных боксёрских федераций.

Рахимов заявил, что это самый трудный переходный период в истории AIBA. Он напомнил, что в последнее время он страдает от "политически мотивированных и ложных обвинений".

"Это требует постоянного присутствия при судебных и прочих разбирательствах, чтобы они были рассмотрены согласно установленному закону и позволили как можно скорее очистить мое имя от ложных обвинений", - говорится в заявлении Рахимова.

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Рахимов занял свой пост в ноябре 2018 года. Однако, департамент по контролю за иностранными активами министерства финансов США включил Рахимова в санкционный список, а Международный олимпийский комитет сообщил кандидату, что его выдвижение на этот пост может повлиять на вопрос сохранения олимпийского статуса бокса.

В марте 2019 года Рахимов заявил о намерении уйти в отставку с поста главы AIBA и временно сложил полномочия президента организации. 29 марта глава Африканской конфедерации бокса Мохамед Мустасан был избран временно исполняющим обязанности президента AIBA.

Теги:
спорстмены, Спортсмен, спорт, Чемпионат Азии по боксу, боксер, Бокс, AIBA



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