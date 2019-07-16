Гафур Рахимов ушел с поста президента AIBA

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Гафур Рахимов оставил пост президента Международной ассоциации бокса (AIBA). Об этом сообщил официальный сайт ассоциации национальных боксёрских федераций.
Рахимов заявил, что это самый трудный переходный период в истории AIBA. Он напомнил, что в последнее время он страдает от "политически мотивированных и ложных обвинений".
"Это требует постоянного присутствия при судебных и прочих разбирательствах, чтобы они были рассмотрены согласно установленному закону и позволили как можно скорее очистить мое имя от ложных обвинений", - говорится в заявлении Рахимова.
В марте 2019 года Рахимов заявил о намерении уйти в отставку с поста главы AIBA и временно сложил полномочия президента организации. 29 марта глава Африканской конфедерации бокса Мохамед Мустасан был избран временно исполняющим обязанности президента AIBA.