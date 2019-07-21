Новая форма для новых побед: АФУ объявляет конкурс дизайна

Каждый желающий сможет разработать форму для национальной сборной Узбекистана по футболу. Победители получат ценные призы.
ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Ассоциация футбола Узбекистана просит болельщиков помочь в разработке дизайна для новой формы национальной команды. Об этом сообщается на официальном сайте ассоциации.
Такой шаг поможет болельщикам стать ближе к сборной страны. Каждый может поучаствовать в создании дизайна для спортивной экипировки национальной команды. Новый дизайн предлагают отправлять на почту info@ufa.uz. Авторов лучших проектов наградят ценными призами. Они получат фирменные мячи с автографами игроков национальной команды.
Недавно мы сообщали, что турецкая компания разработала дизайн нового Bukhara City, причем представила не только план самого комплекса, но и обновленный вид всего городу. Также они готовы выступить посредником в управлении проектом, вплоть до поиска инвесторов. Парки, библиотеки, музеи, гостиницы, бизнес-центры и многое другое представлены в ярких иллюстрациях.