Новая форма для новых побед: АФУ объявляет конкурс дизайна

Каждый желающий сможет разработать форму для национальной сборной Узбекистана по футболу. Победители получат ценные призы.

ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Ассоциация футбола Узбекистана просит болельщиков помочь в разработке дизайна для новой формы национальной команды. Об этом сообщается на официальном сайте ассоциации.

Такой шаг поможет болельщикам стать ближе к сборной страны. Каждый может поучаствовать в создании дизайна для спортивной экипировки национальной команды. Новый дизайн предлагают отправлять на почту info@ufa.uz. Авторов лучших проектов наградят ценными призами. Они получат фирменные мячи с автографами игроков национальной команды.