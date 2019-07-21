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Новая форма для новых побед: АФУ объявляет конкурс дизайна

© АФУ
Спорт
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Каждый желающий сможет разработать форму для национальной сборной Узбекистана по футболу. Победители получат ценные призы.

ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Ассоциация футбола Узбекистана просит болельщиков помочь в разработке дизайна для новой формы национальной команды. Об этом сообщается на официальном сайте ассоциации.

Такой шаг поможет болельщикам стать ближе к сборной страны. Каждый может поучаствовать в создании дизайна для спортивной экипировки национальной команды. Новый дизайн предлагают отправлять на почту info@ufa.uz. Авторов лучших проектов наградят ценными призами. Они получат фирменные мячи с автографами игроков национальной команды.

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Теги:
Сборная Узбекистана, дизайнер, дизайнеры, Спортсмен, спорт, форма



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