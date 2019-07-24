Мячи для Лиги чемпионов и Чемпионатов мира будут производить в Узбекистане

Стороны договорились о создании инвестпроекта в Узбекистане, не имеющего аналогов на пространстве СНГ и Европы. Производственный потенциал совместного предприятия составляет до 3000 мячей в месяц.

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Посол Узбекистана в Пакистане Фуркатом Сидиковым встретился с владельцем компании Forward Group Хваджой Маъсудом Ахтаром. Об этом сообщили в МИД республики.

Forward Group - крупнейший производитель спортивной атрибутики. В том числе компания является официальным и единственным поставщиком мячей для чемпионатов мира по футболу в 2014 и 2018 годах, а также лиги чемпионов UEFA.

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Еще в 2018 году в Андижанской области было учреждено узбекско-пакистанское совместное предприятие по производству брендовых футбольных мячей Adidas для международных футбольных соревнований и рынка стран СНГ.

Стороны заявили о создании масштабного инвестпроекта в Андижанской области, не имеющего аналогов на пространстве СНГ и Европы. Производственный потенциал совместного предприятия составляет до 3000 мячей в месяц.

Реализация данного проекта будет служить дальнейшему укреплению инвестиционного имиджа Узбекистана не только в глазах крупных пакистанских компаний, но и на международной арене.