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Футбольные мячи

Мячи для Лиги чемпионов и Чемпионатов мира будут производить в Узбекистане

© Sputnik / Vladimir Pesnya
Спорт
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Стороны договорились о создании инвестпроекта в Узбекистане, не имеющего аналогов на пространстве СНГ и Европы. Производственный потенциал совместного предприятия составляет до 3000 мячей в месяц.

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. Посол Узбекистана в Пакистане Фуркатом Сидиковым встретился с владельцем компании Forward Group Хваджой Маъсудом Ахтаром. Об этом сообщили в МИД республики.

Forward Group - крупнейший производитель спортивной атрибутики. В том числе компания является официальным и единственным поставщиком мячей для чемпионатов мира по футболу в 2014 и 2018 годах, а также лиги чемпионов UEFA.

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Еще в 2018 году в Андижанской области было учреждено узбекско-пакистанское совместное предприятие по производству брендовых футбольных мячей Adidas для международных футбольных соревнований и рынка стран СНГ.

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© AFP 2018 / KARIM JAAFAR
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Стороны заявили о создании масштабного инвестпроекта в Андижанской области, не имеющего аналогов на пространстве СНГ и Европы. Производственный потенциал совместного предприятия составляет до 3000 мячей в месяц. 

Реализация данного проекта будет служить дальнейшему укреплению инвестиционного имиджа Узбекистана не только в глазах крупных пакистанских компаний, но и на международной арене. 

Теги:
Чемпионат мира 2022, Узбекистан, Узбекистан, фанаты футбола, Футболист, футбол, Футбол, мяч, ФИФА, FIFA



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