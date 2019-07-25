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В Токио представили новые олимпийские медали

© НОК Узбекистана
Спорт
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Предполагается, что в летней Олимпиаде-2020 примут участие команды из более двухсот стран, всего более двенадцати тысяч спортсменов.

ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. На торжественной церемонии в Токио представили новые медали Олимпиады-2020, сообщает сайт Национального олимпийского комитета Узбекистана.
На каждой из медалей изображена эмблема Олимпиады в Токио с традиционным японским узором "итимацу".

© НОК Узбекистана
В Токио представили новые олимпийские медали

Напомним, что игры пройдут двадцать четвертого июля по девятое августа 2020 года в Токио.

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На финальной стадии отбора на право провести главные спортивные соревнования планеты претендовали также Мадрид и Стамбул. Токио уже принимал Олимпийские игры в 1964 году, а в Стамбуле и Мадриде Олимпиады ранее не было.

Предполагается, что в летней Олимпиаде-2020 примут участие команды из более двухсот стран, всего более двенадцати тысяч спортсменов.

Расписание олимпиады 2020
© Sputnik /
Олимпиада-2020 в Токио: расписание игр
Соревнования начнутся за два дня до официальной церемонии открытия - уже двадцать второго июля пройдут соревнования по софтболу и футболу.

Больше всего медалей разыграют в "Суперсубботу" и "Золотое воскресенье" - первого и второго августа.

В этот раз программа Олимпиады пополнится новыми видами спорта: впервые пройдут соревнования по дзюдо в смешанной команде, эстафета по триатлону в смешанной команде и соревнования по стрельбе в смешанной команде. Недавно в список олимпийских видов спорта вошли также каратэ и скалолазание.

Теги:
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