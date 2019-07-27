Узбекские гребцы примут участие в чемпионате мира

ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Сборная Узбекистана отправилась в Румынию на чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ среди спортсменов до 23 лет, сообщили в пресс-службе НОК республики.
Соревнования пройдут в городе Питешти с 28 июля по 5 августа.
В прошлом году чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ среди спортсменов до 23 лет прошел в Болгарии. Узбекские спортсмены вернулись на родину с медалями. В частности, Дилноза Рахматова вместе с Нилуфар Закировой завоевали серебряные награды на дистанции 200 метров в С-2, уступив первенство соперницам из Беларуси. Артур Гулеев и Элёржон Мамадалиев в аналогичной дисциплине также отличились серебряными медалями.