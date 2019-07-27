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Чемпионат по гребле на байдарках и каноэ.

Узбекские гребцы примут участие в чемпионате мира

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Спорт
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На соревнования в Румынию отправились 19 спортсменов и трое тренеров.

ТАШКЕНТ, 27 июл — Sputnik. Сборная Узбекистана отправилась в Румынию на чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ среди спортсменов до 23 лет, сообщили в пресс-службе НОК республики.

Соревнования пройдут в городе Питешти с 28 июля по 5 августа.

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Как отметили в комитете, в чемпионате примут участие 19 спортсменов, их сопровождают трое тренеров. Предстоящие соревнования сыграют важную роль в подготовке к чемпионату мира среди взрослых, который пройдет в августе. Там будут разыграны лицензии на Олимпиаду в Токио.

В прошлом году чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ среди спортсменов до 23 лет прошел в Болгарии. Узбекские спортсмены вернулись на родину с медалями. В частности, Дилноза Рахматова вместе с Нилуфар Закировой завоевали серебряные награды на дистанции 200 метров в С-2, уступив первенство соперницам из Беларуси. Артур Гулеев и Элёржон Мамадалиев в аналогичной дисциплине также отличились серебряными медалями.




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