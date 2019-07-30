Узбекистан получил официальное приглашение в Токийскую Олимпиаду

ТАШКЕНТ, 30 июл - Sputnik. Национальный Олимпийский Комитет Узбекистана получил официальное приглашение на XXXII летние Олимпийские игры в Токио, сообщает пресс-служба.

Приглашение отправил лично Томас Бах, президент Международного Олимпийского Комитета.

"Международный Олимпийский Комитет имеет честь пригласить Национальный Олимпийский Комитет Узбекистана на XXXII Летние Олимпийские Игры, которые пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года", - говорится в сообщении.

До сегодняшнего дня из членов национальной сборной теннисист Денис Истомин, по велоспорту Ольга Забелинская получили путевки в Токийскую Олимпиаду, а по стрельбе Сервер Ибрагимов будет участвовать в Паралимпиаде.

Напомним, 25 июля на торжественной церемонии в Токио представили новые медали Олимпиады-2020: на каждой из медалей изображена эмблема Олимпиады в Токио с традиционным японским узором "итимацу".

Токийская Олимпиада пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Соревнования начнутся за два дня до официальной церемонии открытия - уже двадцать второго июля пройдут соревнования по софтболу и футболу.

Больше всего медалей разыграют в "Суперсубботу" и "Золотое воскресенье" - первого и второго августа.

В этот раз программа Олимпиады пополнится новыми видами спорта: впервые пройдут соревнования по дзюдо в смешанной команде, эстафета по триатлону в смешанной команде и соревнования по стрельбе в смешанной команде. Недавно в список олимпийских видов спорта вошли также каратэ и скалолазание.