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Дзюдоист из Узбекистана Хикматилло Тураев

Стали известны результаты сборной Узбекистана на Универсиаде в Неаполе

Пресс-служба НОК Узбекистана
Спорт
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Универсиада проводится раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта — FISU.

ТАШКЕНТ, 31 июл – Sputnik. Сборная Узбекистана в общекомандном зачете заняла 19 место на XXX летней Универсиаде в Неаполе. Об этом сообщается на официальном сайте Универсиады.

Во время соревнований узбекским спортсменам удалось заполучить восемь медалей: две золотых, две серебряных и четыре бронзовых. Узбекистанцы показали лучший результат среди стран Центральной Азии.

Всего на Универсиаде в Италии выступило 42 спортсмена из республики в восьми видах спорта: дзюдо, теннис, спортивная и художественная гимнастика, пулевая стрельба, тхэквондо WTF, легкая атлетика и стрельба из лука.

Всего в соревнованиях участвовало около 6000 спортсменов из 110 стран.

Ранее Sputnik Узбекистан сообщал, что узбекистанец Хикматилло Тураев занял третье место в соревнованиях по дзюдо на летней Универсиаде в Неаполе.

Теги:
Центральная Азия, Италия, спорт, Узбекистан



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