На стадионе "Пахтакор" пройдет матч памяти

Ветераны футбола Узбекистана и СССР почтят память футболистов и тренеров, погибших в ужасной трагедии.

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. 11 августа на стадионе "Пахтакор" в этот день пройдет товарищеский матч, в котором примут участие ветераны футбола Узбекистана и СССР. В 20:00 будет дан стартовый свисток футбольному матчу. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

"Пахтакор": Алексей Рощин, Павел Бугало, Мурод Алиев, Денис Иванков, Фарход Магометов, Геннадий Денисов, Миржалол Собиров, Ислом Ахмедов, Нуъмон Хасанов, Бобур Шодиев, Собир Ходиев, Абдусамад Дурмонов, Игорь Шквырин, Жасур Абдураимов, Азамат Абдураимов, Шухрат Максудов, Ильхом Шарипов, Жаъфар Ирисметов, Равшан Бозоров, Нуъмон Нурматов, Шота Арвеладзе, Гоча Ткебучава, Миржалол Касымов, Олег Собиров, Александр Хвостунов, Ёркин Назаров, Александр Тихонов, Сергей Лебедев, Марат Кабаев и Василис Хадзипанагис.

Начальник команды – Туляган Исаков

Главный тренер - Биродар Абдураимов

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Сборная СССР: Отар Габелия, Куралбек Ордабаев, Владимир Гулямхайдаров, Владимир Бессонов, Игорь Беланов, Алексей Михайличенко, Александр Заваров, Вагиз Хидиятуллин, Валерий Кечинов, Валерий Шмаров, Дмитрий Кузнецов, Рамиз Мамедов, Руслан Нигматуллин, Александр Мирзоян, Андрей Еманов, Курбан Бердыев, Владимир Гуцаев, Александр Чивадзе, Андрей Канчельскис и Александр Мостовой.

В Ташкенте в восьмой раз состоится матч в память о "Пахтакоре-79" >>>

Также мероприятие посетят почетные гости, среди которых: Нариман Джалалов, Вильгельм Каххаров, Владимир Штерн, Николай Любарцев, Вячеслав Солохо, Евгений Валицкий, Эльмар Аминов, Раззок Тургунов, Ахрол Иноятов, Ахмад Убайдуллаев, Рустам Мирсодиков, Тура Шоймардонов и Мустафа Белялов.

11 августа - день памяти погибших футболистов и тренеров.

В Петрозаводске на стадионе "Спартак" также пройдет футбольный матч памяти команды "Пахтакор-79". В игре примут участие любительские сборные Узбекистана и России.

Почти весь основной состав ташкентского "Пахтакора" — 17 игроков и тренеры — погибли в результате авиакатастрофы 11 августа 1979 года во время перелета в Минск на матч очередного тура чемпионата СССР.