Достойная смена растет: в Бухаре завершился турнир памяти "Пахтакора-79"

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Соревнования проходили с 3 по 7 августа на родине этих прославленных футболистов – в Бухаре. В них состязались восемь команд в возрастной категории 15-16 лет.
В первенстве участвовали коллективы Детских юношеских спортивных школ из Кашкадарьи, Ташкента, Намангана, Хорезма, Навои, Джизака и Бухары.
В финале хозяева турнира встретилась со сверстниками из Намангана. Стоит отметить, бухарцы играли в меньшинстве — в конце первого тайма один игрок был удален с поля, получив вторую желтую карточку. Несмотря на это, хозяева поля одержали уверенную победу над соперником, завершив игру со счетом 2:0. Третье место завоевали футболисты из Навои.
По словам главного судьи соревнований Ибрагима Шарипова, участники показали хороший и содержательный футбол.
"Все команды практически равны по силам. Готовится достойная смена нынешним профессиональным игрокам", — уверен Шарипов.
С ним согласен и Халим Рахатов – одноклассник, партнер по команде и близкий друг легендарного пахтакоровца Владимира Сабирова. Он помнит своего товарища как прирожденного лидера. И до сих пор с горечью вспоминает трагедию 40-летней давности.
"Мы вместе учились в Бухаре, затем в Ташкенте. Вместе начинали играть в футбол и вместе защищали честь республики в молодежной сборной. Нас очень многое связывало. Он был лидером как в жизни, так и на поле, при этом на удивление скромным, необидчивым и с юмором. Настоящий вожак, который мог повести за собой команду. Некоторые качества сегодня я вижу в этих ребятах. Смена есть", — делится Рахатов впечатлениями от турнира.
"Агишев и Сабиров были воспитанниками нашей футбольной школы. Мы хотим достойно продолжать их дело, быть такими же, как они", — говорит игрок бухарской команды 16-летний Артур Зокиев.
Ностальгия перебивается вкусом победы. Чемпионы признаются, что победа досталась им тяжело, отчего она становится еще ценнее и приятнее.