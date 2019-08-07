Достойная смена растет: в Бухаре завершился турнир памяти "Пахтакора-79"

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Соревнования проходили с 3 по 7 августа на родине этих прославленных футболистов – в Бухаре. В них состязались восемь команд в возрастной категории 15-16 лет.

В первенстве участвовали коллективы Детских юношеских спортивных школ из Кашкадарьи, Ташкента, Намангана, Хорезма, Навои, Джизака и Бухары.

В финале хозяева турнира встретилась со сверстниками из Намангана. Стоит отметить, бухарцы играли в меньшинстве — в конце первого тайма один игрок был удален с поля, получив вторую желтую карточку. Несмотря на это, хозяева поля одержали уверенную победу над соперником, завершив игру со счетом 2:0. Третье место завоевали футболисты из Навои.

© Sputnik / Финалисты турнира памяти игроков "Пахтакора-79" на церемонии награждения

Этот ежегодный турнир проводится с 1981 года. Его инициатором и организатором выступает Детская юношеская футбольная школа, воспитанниками которой были Сабиров и Агишев. 11 августа 1979 года они погибли в авиакатастрофе в небе над Днепродзержинском вместе со всеми членами прославленного "Пахтакора".

По словам главного судьи соревнований Ибрагима Шарипова, участники показали хороший и содержательный футбол.

"Все команды практически равны по силам. Готовится достойная смена нынешним профессиональным игрокам", — уверен Шарипов.

С ним согласен и Халим Рахатов – одноклассник, партнер по команде и близкий друг легендарного пахтакоровца Владимира Сабирова. Он помнит своего товарища как прирожденного лидера. И до сих пор с горечью вспоминает трагедию 40-летней давности.

© Sputnik / Бронзовые призеры турнира памяти игроков "Пахтакора-79" команда "Кызылкум" (Навои)

"Мы вместе учились в Бухаре, затем в Ташкенте. Вместе начинали играть в футбол и вместе защищали честь республики в молодежной сборной. Нас очень многое связывало. Он был лидером как в жизни, так и на поле, при этом на удивление скромным, необидчивым и с юмором. Настоящий вожак, который мог повести за собой команду. Некоторые качества сегодня я вижу в этих ребятах. Смена есть", — делится Рахатов впечатлениями от турнира.

Подрастающее поколение мало задумывается о тех далеких событиях — сегодня у них другие кумиры. Однако прославленных земляков на родине помнят и гордятся ими.

"Агишев и Сабиров были воспитанниками нашей футбольной школы. Мы хотим достойно продолжать их дело, быть такими же, как они", — говорит игрок бухарской команды 16-летний Артур Зокиев.

Ностальгия перебивается вкусом победы. Чемпионы признаются, что победа досталась им тяжело, отчего она становится еще ценнее и приятнее.