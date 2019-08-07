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Торжественное открытие конкурса Военно-медицинская эстафета на полигоне Фориш

Врачи из Вьетнама с помощью массажа привели в чувство спортсменов на АрМИ

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Спорт
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Тема:
Узбекистан на V Армейских международных играх - 2019 (18)
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В Узбекистане на базе горного полигона "Фориш" проходит конкурс "Военно-медицинская эстафета" в рамках V Армейских международных игр.

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. Вьетнамские военные врачи применили технику точечного массажа (акупрессура) для того, чтобы восстановить спортсменов после прохождения полосы препятствий на полигоне Фориш в Узбекистане, сообщает Минобороны РФ. 

Торжественное открытие конкурса Военно-медицинская эстафета на полигоне Фориш
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
АрМИ–2019: как открывалась "Военно-медицинская эстафета" – фото
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Воздействуя на биологические точки, энергетически связанные с разными внутренними системами и органами, вьетнамские специалисты помогли участникам состязаний вернуть хорошее самочувствие после сложных испытаний. 

Сегодня национальным командам необходимо было преодолеть специально подготовленную трассу, оборудованную различными препятствиями, среди них: подземный лабиринт, стенка, проползти под бронетранспортером БТР-80, перетащить ящики с боеприпасами через ров.

Соревнования проводились в условиях аномальной жары, температура достигала 50 градусов. К тому же, разреженный воздух в совокупности с непривычными для многих участников конкурса температурами существенно осложняли прохождение маршрута.

Для сохранения здоровья военных спортсменов распорядок дня сформирован с учетом сложных климатических условий. У всех команд ранний подъем, чтобы соревнования начинались до наступления жары.

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Впервые "Военно-медицинская эстафета" проводится за рубежом, в Узбекистане, на высокогорной учебной базе Фориш. В текущем году в состязаниях военных врачей принимают участие 11 государств (Азербайджан, Ангола, Армения, Беларусь, Вьетнам, Зимбабве, Мьянма, Россия, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан). Вооруженные силы Венесуэлы представлены на соревнованиях в качестве наблюдателей.

Тема:
Узбекистан на V Армейских международных играх - 2019 (18)
Теги:
Министерство обороны России, Соревнования, военные, Узбекистан, Армейские международные игры



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