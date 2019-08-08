Спирин: матчи памяти “Пахтакора” — шаг к возрождению Кубка Содружества

Бывший глава инспекторского комитета РФС уверен, что мемориальные турниры позволят вернуться к прежним спортивным традициям. Так, в Ташкенте и Петрозаводске 11 августа состоятся игры памяти футболистов "Пахтакор-79".

ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik, Дмитрий Матвеев. Бывший председатель инспекторского комитета РФС и директор Кубка Первого канала Алексей Спирин считает, что матчи памяти футболистов “Пахтакора" могут стать шагом к возрождению Кубка Содружества.

Одиннадцатого августа в Ташкенте сыграют ветераны советского футбола, а в Петрозаводске — сборная России, состоящая из членов национально-культурных объединений и журналистов, выйдет на поле против команды проживающих в Карелии выходцев из Узбекистана.

По мнению Алексея Спирина, такие инициативы стоит только приветствовать, чтобы команды из стран ближнего зарубежья имели возможность встречаться, играть, набираться опыта и продолжать общие традиции.

Одним из таких турниров был Кубок Содружества, который разыгрывался с 1993 по 2016 годы в Москве и Санкт-Петербурге. До 2011-го на него приглашали чемпионов стран СНГ и Балтии, а затем — молодежные сборные стран.

"Единственное, чего, на мой взгляд, сейчас не хватает узбекскому футболу, да и вообще всему постсоветскому футболу, — это талантливых спортивных управленцев. Тогда бы и таких замечательных инициатив стало в избытке”, — пояснил судья международной категории.

Спирин вспоминает, как в 1991 году судил матч между “Пахтакором” и киевским “Динамо” в последнем чемпионате СССР. Игра проходила в Ташкенте.

"Атмосфера была потрясающая. Там всегда очень тепло встречали гостей. Я навсегда запомнил и тот матч и общую ауру. Рад, что и в Узбекистане и в России помнят “Пахтакор-79” и в память о команде организовали такое событие”, — добавил он.

Спирин уверен, что после назначения известного арбитра Равшана Ирматова главой Ассоциации футбола Узбекистана развитие этого вида спорта в республике получит новый импульс.