Сколько боксеров Узбекистана будут бороться за звание чемпиона Азии

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. Стали известны имена финалистов чемпионата Азии по боксу, который проходит в Кувейте, сообщает НОК Узбекистана.

Среди участников сегодняшнего финала Бекзат Эргешев (Кыргызстан), Алишер Уразбоев и Довлет Нурмородов (Туркменистан), Виктор Литвинов (Казахстан) и другие.

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Напомним, что в полуфинале сборная Узбекистана участвовала полным составом (14 боксеров). После завершения полуфинала их осталось 12, так как в тяжелой весовой категории узбекистанцы уступили боксерам из Индии.