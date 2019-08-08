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Сколько боксеров Узбекистана будут бороться за звание чемпиона Азии

Сколько боксеров Узбекистана будут бороться за звание чемпиона Азии

НОК Узбекистана
Спорт
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В полуфинале сборная Узбекистана участвовала полным составом - 14 боксеров.

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. Стали известны имена финалистов чемпионата Азии по боксу, который проходит в Кувейте, сообщает НОК Узбекистана.

Среди участников сегодняшнего финала Бекзат Эргешев (Кыргызстан), Алишер Уразбоев и Довлет Нурмородов (Туркменистан), Виктор Литвинов (Казахстан) и другие.

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Напомним, что в полуфинале сборная Узбекистана участвовала полным составом (14 боксеров). После завершения полуфинала их осталось 12, так как в тяжелой весовой категории узбекистанцы уступили боксерам из Индии. 

Теги:
Чемпионат Азии по боксу, Кувейт, Бокс, спорт



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