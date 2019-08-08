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Ташкентский "Хумо" сегодня встретится с "Торпедо" на турнире в России

© Sputnik / Владимир Федоренко
Спорт
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Одиннадцатый Кубок губернатора Нижегородской области проходит с 7 по 11 августа.

ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Хоккейная команда "Хумо" 8 августа встретится на льду с местным "Торпедо", матч Кубка губернатора Нижегородской области начнется в 19:00 по московскому времени.

Игроки хоккейного клуба Хумо
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Хоккейная команда "Хумо" проиграла дебютный мачт на турнире в РФ
Накануне клуб дебютировал на международном турнире. Узбекистанцы уступили более опытным соперникам из минского "Динамо" со счетом 3:6. В той игре в составе "Хумо" отличились Игорь Мережко и Александр Щербина, оформивший дубль.

Одиннадцатый Кубок губернатора Нижегородской области проходит с 7 по 11 августа. Помимо сегодняшней, хоккеистам из столицы Узбекистана предстоит провести еще две игры: 10 августа они выйдут на лед против московского "Динамо", а в заключительный день соревнований — в матче за третье место или в финале в зависимости от результатов.

Напомним, клуб "Хумо" возглавляет российский тренер Евгений Попихин — мастер спорта международного класса. 

Теги:
Нижний Новгород, спорт, хоккей



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