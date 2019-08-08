Юные борцы-курашисты поборются за приз президента Узбекистана

Свое участие в турнире уже подтвердили спортсмены из России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, Китая, Японии.

ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. В Алмалыке с 8 по 11 августа юные борцы-курашисты из разных стран поборются за приз президента Узбекистана, сообщили в пресс-службе Госкомтуризма республики.

На чемпионат мира уже точно приедут спортсмены из России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, Китая, Японии. Соревнования, сочетающие традиционные и современные направления кураша, примет спортивный комплекс "Металлург".

Обладатель первого места получит 1,5 тысячи долларов, второго — тысячу, третьего — 500 долларов.

Чемпионат организуется при поддержке Министерства по физической культуре и спорту, Министерства культуры, Федерации поясного кураша Узбекистана, Государственного комитета по развитию туризма.

Кураш (в переводе — "достижение цели честным путем") — вид национальной борьбы на поясах, традиционный у тюркских народов, он официально включен в мировую сеть неолимпийских видов спорта и поддерживается ЮНЕСКО. Этот вид единоборств появился на территории современного Узбекистана, предположительно, около трех с половиной тысяч лет назад.