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Кураш — традиционные виды борьбы у тюркских народов

Юные борцы-курашисты поборются за приз президента Узбекистана

© Sputnik / Стрингер
Спорт
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Свое участие в турнире уже подтвердили спортсмены из России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, Китая, Японии.

ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. В Алмалыке с 8 по 11 августа юные борцы-курашисты из разных стран поборются за приз президента Узбекистана, сообщили в пресс-службе Госкомтуризма республики. 

Международный турнир по курашу в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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На чемпионат мира уже точно приедут спортсмены из России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, Китая, Японии. Соревнования, сочетающие традиционные и современные направления кураша, примет спортивный комплекс "Металлург".

Обладатель первого места получит 1,5 тысячи долларов, второго — тысячу, третьего — 500 долларов.

Чемпионат организуется при поддержке Министерства по физической культуре и спорту, Министерства культуры, Федерации поясного кураша Узбекистана, Государственного комитета по развитию туризма. 

Кураш (в переводе — "достижение цели честным путем") — вид национальной борьбы на поясах, традиционный у тюркских народов, он официально включен в мировую сеть неолимпийских видов спорта и поддерживается ЮНЕСКО. Этот вид единоборств появился на территории современного Узбекистана, предположительно, около трех с половиной тысяч лет назад.

Кураш — национальный вид единоборств
Кураш — национальный вид единоборств
Теги:
Узбекистан, кураш, Соревнования, спорт



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