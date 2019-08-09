Ташкентский "Хумо" может выйти в финал международного турнира

Во втором матче Кубка губернатора Нижегородской области хоккеисты "Хумо" обыграли хозяев турнира "Торпедо" и все еще могут попасть в финал турнира.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. Хоккейная команда "Хумо" одержала победу над "Торпедо" в рамках встречи за Кубок губернатора Нижегородской области, сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Команда хозяев создавала моменты, но ни одной шайбы забросить хоккеистам так и не удалось. У "Хумо" же отличились Денис Мошаров, Артем Воронин и Семен Валуйский. Общий счет встречи 0:3.

Первую шайбу ташкентцы затолкали буквально "с мясом", отмечает пресс-служба "Торпедо". Поводом для второго взятия ворот стало удаление Егора Огиенко, а третья шайба влетела уже в пустую "калитку" в самом конце встречи.

Одной из главных причин победы стала великолепная игра вратаря "Хумо" Дениса Смирягина. Отмечается также невероятная поддержка со стороны болельщиков, которые гнали ташкентцев вперед.

Хотя свой дебютный матч на турнире команда и проиграла, она все еще сохраняет шансы на выход в финал.

Одиннадцатый по счету Кубок губернатора Нижегородской области проходит с 7 по 11 августа. Хоккеистам из Ташкенте осталось сыграть еще две игры: 10 августа — против московского "Динамо", а в заключительный день соревнований - в матче за третье место или в финале в зависимости от результатов.

Вновь созданная хоккейная команда "Хумо" планирует в будущем выступать в Континентальной хоккейной лиге. Для ташкентцев турнир в Нижнем Новгороде - первое выступление на международном уровне.