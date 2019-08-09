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Кубок губернатора. Торпедо - Хумо

Ташкентский "Хумо" может выйти в финал международного турнира

© vk.com / ХК Торпедо
Спорт
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Во втором матче Кубка губернатора Нижегородской области хоккеисты "Хумо" обыграли хозяев турнира "Торпедо" и все еще могут попасть в финал турнира.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. Хоккейная команда "Хумо" одержала победу над "Торпедо" в рамках встречи за Кубок губернатора Нижегородской области, сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Команда хозяев создавала моменты, но ни одной шайбы забросить хоккеистам так и не удалось. У "Хумо" же отличились Денис Мошаров, Артем Воронин и Семен Валуйский. Общий счет встречи 0:3.

Кубок Губернатора. Торпедо - Хумо
© vk.com / ХК Торпедо
Кубок Губернатора. Торпедо - Хумо

Первую шайбу ташкентцы затолкали буквально "с мясом", отмечает пресс-служба "Торпедо". Поводом для второго взятия ворот стало удаление Егора Огиенко, а третья шайба влетела уже в пустую "калитку" в самом конце встречи.

Одной из главных причин победы стала великолепная игра вратаря "Хумо" Дениса Смирягина. Отмечается также невероятная поддержка со стороны болельщиков, которые гнали ташкентцев вперед.

Кубок Губернатора. Торпедо - Хумо
© vk.com / ХК Торпедо
Кубок Губернатора. Торпедо - Хумо

Игроки хоккейного клуба Хумо
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Хоккейная команда "Хумо" проиграла дебютный мачт на турнире в РФ
Хотя свой дебютный матч на турнире команда и проиграла, она все еще сохраняет шансы на выход в финал.

Одиннадцатый по счету Кубок губернатора Нижегородской области проходит с 7 по 11 августа. Хоккеистам из Ташкенте осталось сыграть еще две игры: 10 августа — против московского "Динамо", а в заключительный день соревнований - в матче за третье место или в финале в зависимости от результатов.

Вновь созданная хоккейная команда "Хумо" планирует в будущем выступать в Континентальной хоккейной лиге. Для ташкентцев турнир в Нижнем Новгороде - первое выступление на международном уровне.

Теги:
болельщики, Команда, турнир, КХЛ, Федерация хоккея Узбекистана, хоккей



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