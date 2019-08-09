Во флэшмобе в центре Ташкента приняли участие 2019 человек.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. На площади Дружбы народов в Ташкенте прошел флешмоб с участием таэквондистов, сообщает НОК Узбекистана.

В этом большом мероприятии приняли участие не только опытные мастера спорта Узбекистана, но и таэквондисты из Южной Кореи.

НОК В Ташкенте прошел флешмоб с участием таэквондистов

Во флэшмобе приняли участие 2019 человек.

На мероприятии присутствовал глава Всемирной федерации таэквондо Чунг Вон Чой, его сопровождали президент Национального олимпийского комитета Рустам Шаабдурахманов и министр физической культуры и спорта Дилмурод Набиев.

В начале флэшмоба был представлен ролик, подготовленный к Олимпийскому дню, который проходил в прошлом месяце в Узбекистане.

НОК В Ташкенте прошел флешмоб с участием таэквондистов

Напомним, президент Всемирной федерации таэквондо Чунг Ван Чой стал почетным гражданином Ташкента: ему вручили национальный узбекский чапан, а также один из символов республики - макет Самаркандской площади Регистан.

Глава Всемирной федерации таэквондо стал почетным гражданином Ташкента >>

Соревнования по таэквондо среди кадетов проходят до 10 августа во Дворце спорта Universal, где для спортсменов были построены даже специальные тренировочные места ввиду погодных условий.

Примечательно, что сборная Узбекистана в этом чемпионате участвует полным составом: 20 таэквондистов в своих весовых категориях будут защищать честь республики.