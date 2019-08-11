Касымов: еще рано внедрять VAR в чемпионат Узбекистана по футболу

Главный тренер "АГМК" Мирджалол Касымов рассказал, почему в чемпионат Узбекистана по футболу еще рано внедрять систему видеопомощи арбитрам, а также оценил работу Эктора Купера — главного тренера национальной сборной.

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Систему видеопомощи арбитрам (VAR) еще рано внедрять в чемпионат Узбекистана по футболу, считает главный тренер "АГМК" Мирджалол Касымов.

"Нужно, чтобы поля соответствовали. И футбол тогда будет совсем другой, — сказал Касымов корреспонденту Sputnik Узбекистан . — Как говорится, step by step: будем продвигаться шаг за шагом".

Он также сказал несколько слов о работе главного тренера национальной сборной Эктора Купера, отметив при этом, что комментировать со стороны легко, поэтому он не любит это делать.

"Купер профессионал, но на Кубке Азии не повезло, — сказал он. — В мировом футболе такое часто практикуется — приглашают иностранных тренеров. Однако у нас тоже есть специалисты, которые могут работать и показывать результаты".

Мирджалол Касымов — советский и узбекистанский футболист, выступавший в основном на позиции полузащитника, ныне тренер. Является главным тренером клуба "АГМК" с декабря 2018 года.

Касымов — представитель футбольной династии, которая тесно связана "Пахтакором". Сегодня на Боткинском кладбище Ташкента состоялась церемония возложения цветов к мемориалу "Пахтакор-79", установленному в честь 17 членов узбекского футбольного клуба "Пахтакор", погибших в авиакатастрофе 11 августа 1979 года.

Мирджалол Касымов принял участие в церемонии.