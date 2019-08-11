Хоккеисты "Хумо" — бронзовые призеры Кубка губернатора

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Хоккейных клуб "Хумо" в поединке за бронзовые медали на Кубке губернатора Нижегородской области одержал победу над минским "Динамо" со счетом 5:1, сообщает пресс-служба ХК "Торпедо".

Ташкентцы вели на протяжении всей встречи, а белорусы смогли отыграть одну шайбу лишь в самой концовке. У динамовцев был шанс перевести встречу в дополнительное время, но хоккеисты из Минска не смогли реализовать булит, а узбекистанцы победу уже не отдали. Таким образом по сумме очков и разнице забитых и пропущенных голов "Хумо" на первом для себя международном турнире завоевал призовое место.

Победа в турнире осталась за московским "Динамо", которые в финале одолели хозяев льда - команду "Торпедо" со счетом 2:1.