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Команда Хумо получила бронзовые медали Кубка Губернатора Нижегородской области

Хоккеисты "Хумо" — бронзовые призеры Кубка губернатора

Пресс-служба ХК "Торпедо"
Спорт
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Ташкентская команда завоевала малый кубок международного хоккейного турнира в Нижнем Новгороде. В матче за третье место узбекистанцы одолели минское "Динамо".

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Хоккейных клуб "Хумо" в поединке за бронзовые медали на Кубке губернатора Нижегородской области одержал победу над минским "Динамо" со счетом 5:1, сообщает пресс-служба ХК "Торпедо".

Ташкентцы вели на протяжении всей встречи, а белорусы смогли отыграть одну шайбу лишь в самой концовке. У динамовцев был шанс перевести встречу в дополнительное время, но хоккеисты из Минска не смогли реализовать булит, а узбекистанцы победу уже не отдали. Таким образом по сумме очков и разнице забитых и пропущенных голов "Хумо" на первом для себя международном турнире завоевал призовое место.

Победа в турнире осталась за московским "Динамо", которые в финале одолели хозяев льда - команду "Торпедо" со счетом 2:1. 




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