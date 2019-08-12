ТАШКЕНТ, 12 авг - Sputnik, Дмитрий Матвеев. В Петрозаводске прошел матч памяти, посвященный 40-летию со дня трагедии в небе над Украиной. Тогда при столкновении двух самолетов погибли 178 человек, включая 17 членов футбольной команды "Пахтакор".

Корреспондент Sputnik Узбекистан Дмитрий Матвеев лично сыграл в этом матче, забил первый гол из четырех и написал о своих впечатлениях по горячим следам.

Старт матча запланировали на 11.00. Команду "Сборной Узбекистана" представляли трудовые мигранты, проживающие на территории Карелии. В "Сборную России" вошли ветераны карельского футбола, журналисты, блогеры, общественники и представители национально-культурных объединений.

Дмитрий Матвеев Память о "Пахтакоре" живет в Карелии: футбольный матч любителей и ветеранов

В составах команд можно было заметить и весьма известных людей. Например, за сборную России сыграл бывший нападающий "Зенита", "Ротора" и "Терека" Денис Зубко, который недавно стал главным тренером сборной российских блогеров "Амкал".

Руководитель региональной общественной организации "Спортивная инициатива" Юрий Стародубцев зачитал приветственные письма от консульства Узбекистана в Санкт-Петербурге, клуба "Пахтакор" и Российского футбольного союза. Выступил и глава регионального отделения "Всероссийского конгресса узбеков и узбекистанцев" Ядгарбек Мухтаров.

В каждой из команд было по 20 человек, а продолжительность игры составила два тайма по 30 минут. В матче отсутствовало ограничение по заменам, так что любой игрок мог сыграть 10 минут, уйти отдохнуть, а через 10 минут снова вернуться на поле.

Дмитрий Матвеев Память о "Пахтакоре" живет в Карелии: футбольный матч любителей и ветеранов

Корреспондент Sputnik Узбекистан начал матч на скамейке запасных, однако вскоре сменил в составе сборной России одного из уставших ветеранов. На поле ему поручили выполнять функции центрального защитника.

Быстрые узбекистанцы физически превосходили возрастную сборную России, однако успеха им это не принесло. Дело в том, что футболисты из Центральной Азии часто увлекались индивидуальной игрой и не очень грамотно располагались на поле. В результате опытные российские ветераны за счет паса легко переводили игру с фланга на фланг и пользовались свободными зонами.

На перерыв команды ушли при счете 2:0.

Дмитрий Матвеев Память о "Пахтакоре" живет в Карелии: футбольный матч любителей и ветеранов

В середине второго тайма сборная России увеличила преимущество — 3:0. Однако узбекистанцы показали, что сдаваться они не намерены, и вскоре отыграли один мяч, воспользовавшись провалом россиян в защите. К этому моменту на поле в составе двух разных команд появились организаторы поединка Юрий Стародубцев и Ядгарбек Мухтаров.

Матч так и закончился со счетом 3:1. Впрочем, проигравших в этом матче не было по определению, и каждый из присутствовавших на поле почтил память погибших в 1979 году футболистов.

После игры глава регионального отделения "Всероссийского конгресса узбеков и узбекистанцев" в Карелии Ядгарбек Мухтаров пригласил часть игроков обеих команд к себе на дачу. Здесь их угостили пловом, а журналисту Sputnik Узбекистан удалось пообщаться с главной звездой матча — тренером команды блогеров "Амкал" Денисом Зубко.

Знаменитый футболист рассказал, что на матч его пригласил организатор Юрий Стародубцев. Денис Зубко родился и вырос в Петрозаводске, а уже потом футбольная карьера помотала его по разным городам России.

"Впечатления от матча самые положительные. Это, во-первых, память. Приятно, что на протяжении 40 лет, которые прошли с тех пор, люди помнят, какая это была команда. Это был один из лучших составов за всю историю “Пахтакора”, как сегодня сказали в приветственном слове перед матчем", — сказал Денис Зубко.

На матч приехали и представители организаций узбекистанцев из других регионов России. В частности, из Северной Осетии прилетел глава республиканского отделения "Всероссийского конгресса узбеков и узбекистанцев" Суяркул Ураков. На Северный Кавказ уроженец Узбекистана перебрался 32 года назад по распределению после учебы в Москве. И в итоге так там и остался после развала СССР.

"Я думал, что это мероприятие планировалось провести в Москве. Однако в итоге меня положительно удивило то, что ту команду "Пахтакор" знали не только в Ташкенте и Москве, но и в таких городах, как Петрозаводск. Это было еще одним стимулом приехать сюда: узнать, почему матч в таком масштабе проводится именно в Петрозаводске", — рассказал Суяркул Ураков.

Как в довершение отметил организатор памятного матча Юрий Стародубцев, о трагедии “Пахтакора” в 1979 году знают не только в Карелии, но и в других российских регионах. 10 августа такой же матч памяти прошел в Липецке, 17 августа должен состоятся в Нижневартовске. Помимо этого, параллельно с игрой в Петрозаводске на стадионе “Пахтакор” в Ташкенте прошел матч ветеранов сборной России и сборной Узбекистана.