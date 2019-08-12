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Мейвезер назвал Махмуда Мурадова лучшим бойцом в мире

© Instagram
Спорт
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Легендарный американский боксер по достоинству оценил выступления узбекистанца в ММА.

ТАШКЕНТ, 12 авг - Sputnik. Флойд Мейвезер назвал Махмуда Мурадова лучшим бойцом MMA в мире. Об этом он написал в своем Instagram.

"The best MMA fighter in the world!", - написал Мейвезер на своей странице, выложив фотографию Мурадова.

Этим летом узбекистанец провел два поединка в  MMA, в обоих победив нокаутом. Махмуд Мурадов часто появляется в социальных сетях знаменитостей, а нарезки его боев с сумасшедшей скоростью разлетаются по всему интернету.

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The best MMA fighter in the world! @makhmud_muradov #TMT #MayweatherPromotions #MMA @greg_tmt @badiesel1

Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather)

Мурадов выступал на самом популярном мировом турнире по смешанным единоборствам Ultimate Fighting Championship (UFC), а также на таких крупных турнирах, как MMAA Arena, XFN, BA и других.

Флойд Мейвезер — американский профессиональный боксер. За свою карьеру он провел 50 профессиональных боев и выиграл в каждом из них. Спортсмен также признан самым высокооплачиваемым боксером в истории.

Теги:
борьба, поединок, боксер, Бокс



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