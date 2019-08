Мейвезер назвал Махмуда Мурадова лучшим бойцом в мире

ТАШКЕНТ, 12 авг - Sputnik. Флойд Мейвезер назвал Махмуда Мурадова лучшим бойцом MMA в мире. Об этом он написал в своем Instagram.

"The best MMA fighter in the world!", - написал Мейвезер на своей странице, выложив фотографию Мурадова.

Этим летом узбекистанец провел два поединка в MMA, в обоих победив нокаутом. Махмуд Мурадов часто появляется в социальных сетях знаменитостей, а нарезки его боев с сумасшедшей скоростью разлетаются по всему интернету.