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Элдор Шомуродов: моя мечта - играть в Европе

© Sputnik / Сергей Пивоваров
Спорт
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Нападающий ФК "Ростов" рассказал об Узбекистане, знакомстве с Жозе Моуринью и своей большой футбольной мечте.

ТАШКЕНТ, 12 авг - Sputnik. Элдор Шомуродов дал большое интервью для сайта МатчTV в котором рассказал, как простому парню из Сурхандарьинской области Узбекистана удалось стать одним из открытий нового сезона РПЛ.

Шомуродов действительно "ворвался" в Российскую Премьер-Лигу. Всего за 4 матча у него в активе уже 3 гола и одна голевая передача. Однако, как утверждает сам футболист, останавливаться на достигнутом еще очень рано и он будет стремиться играть еще лучше.

© Sputnik / Сергей Пивоваров
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Нападающий родился в городе Джаркургане Сурхандарьинской области. Его папа и дядя тоже были футболистами и даже играни в сборной. Элдор начал играть в футбол в 7 лет, а в 12 уехал в академию "Машъаль", которая тогда считалась лучшей в Узбекистане. Однако первые бутсы у него появились только в 14 лет.

"Сейчас в Узбекистане построили новые академии. А у "Машъала" дела не очень. Может быть, деньги закончились. Раньше играли в высшей лиге, а теперь выступают в первой", - сказал Шомуродов.

Также форвард рассказал, что с его нынешним агентом его познакомил Самвел Бабаян, который тогда был тренером сборной. Агент в свою очередь устроил Шомуродову встречу с легендарным тренером Жозе Моуринью.

"Сказал, что будет сюрприз. Мы сидели за столом, а тут заходит Моуринью. Поначалу не верил, потом поздоровался, чуть поговорили. Он же комментировал чемпионат Азии. Ткаченко ему объяснил, что я там играл, забивал. Моуринью это знал", - вспоминает футболист.

© Sputnik / Виталий Белоусов
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Шомуродов рассказал, что мечтает заиграть в Европе, однако сейчас у него еще 4 года контракта с "Ростовом" и об уходе он даже не думает. Любимыми футболистами нападающего являются Фернандо Торрес, Дидье Дрогба и "зубастик" Роналдо. Больше всего в своей футбольной карьере Элдор Шомуродов хочет попасть на чемпионат мира со своей сборной.

Теги:
интервью, Узбекистан, фанаты футбола, Футболист, футбол, Футбол, Эльдор Шомуродов



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