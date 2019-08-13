Шомуродов снова помог своей команде одержать победу

ФК "Ростов" взлетел на вторую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, а узбекистанец теперь находится на первом месте в гонке бомбардиров.

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. Узбекский нападающий Элдор Шомуродов принес победу ФК "Ростов" в матче с самарскими "Крыльями Советов", сообщает официальный сайт клуба.

Практически весь матч "ростовчане" создавали опасные моменты у ворот противника. Однако огорчить "Крылья Советов" получилось лишь единожды. Автором единственного гола стал узбекистанец Элдор Шомуродов. Он мастерски откликнулся на передачу Алексея Ионова, который совершил стремительный проход по флангу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 🔥🔥🔥 Очередная красота от наших парней Публикация от Football club "Rostov" (@fcrostov) 12 Авг 2019 в 10:57 PDT

Всего в пяти играх Шомуродов забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу, что позволило ему возглавить список лучших бомбардиров РПЛ. Напомним, что в прошлом сезоне нападающий отличился лишь 3 раза в 26 играх. Неудивительно, что многие уже считают узбекистанца главным открытием сезона.

"Шомуродову по силам забивать и 20 голов за сезон", - цитирует "Ростов" слова одноклубника Шомуродова Романа Еременко.

Недавно форвард рассказал, что мечтает заиграть в Европе, однако сейчас у него еще 4 года контракта с "Ростовом" и об уходе он даже не думает.

Любимыми футболистами нападающего являются Фернандо Торрес, Дидье Дрогба и "зубастик" Роналдо. Больше всего в своей футбольной карьере Элдор Шомуродов хочет попасть на чемпионат мира со своей сборной.