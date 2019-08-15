Узбекская спортсменка может стать бронзовым призером чемпионата мира

ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. Узбекские спортсменки имеют возможность стать призерами Чемпионата мира по спортивной борьбе среди молодежи, который проходит в городе Таллине, сообщает НОК Узбекистана.
Выступавшая в весовой категории – 76 килограмм Мухлиса Нормуминова в четверть финале уступила своей кубинской сопернице Милаймис Потрилле, однако, когда та вышла в финал, у узбекистанки сохранилась возможность побороться за бронзу.
Имя соперницы узбекской спортсменки станет известно после боя Ясухи Матсуюки(Япония) и Каруна Каруна(Индия).
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Если Нормуминова победит в этом этапе, то за бронзу она будет бороться против Циан Жианг (Китай).
Напомним, в прошлом году молодежная сборная Узбекистана завоевала три серебряные и одну бронзовую медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе в Словакии.
В категории до 125 кг Хасанбой Рахимов в ходе соревнований победил соперников из Казахстана, Армении, США и вышел в полуфинал, где уступил со счетом 6:7 россиянину Сослану Хинчагову. В борьбе за бронзу Рахимов обошел представителя Ирана Амира Надера Яри со счетом 6:4 и выиграл медаль.