Узбекская спортсменка может стать бронзовым призером чемпионата мира

У узбекистанки сохранилась возможность побороться за бронзу из-за того, что кубинская соперница вышла в финал.

ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. Узбекские спортсменки имеют возможность стать призерами Чемпионата мира по спортивной борьбе среди молодежи, который проходит в городе Таллине, сообщает НОК Узбекистана.

Выступавшая в весовой категории – 76 килограмм Мухлиса Нормуминова в четверть финале уступила своей кубинской сопернице Милаймис Потрилле, однако, когда та вышла в финал, у узбекистанки сохранилась возможность побороться за бронзу.

Имя соперницы узбекской спортсменки станет известно после боя Ясухи Матсуюки(Япония) и Каруна Каруна(Индия).

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Если Нормуминова победит в этом этапе, то за бронзу она будет бороться против Циан Жианг (Китай).

Напомним, в прошлом году молодежная сборная Узбекистана завоевала три серебряные и одну бронзовую медаль на чемпионате мира по спортивной борьбе в Словакии.

В категории до 125 кг Хасанбой Рахимов в ходе соревнований победил соперников из Казахстана, Армении, США и вышел в полуфинал, где уступил со счетом 6:7 россиянину Сослану Хинчагову. В борьбе за бронзу Рахимов обошел представителя Ирана Амира Надера Яри со счетом 6:4 и выиграл медаль.