В Ташкенте пройдет Международный хоккейный турнир

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. 23-24 августа в столичном ледовом комплексе "Хумо" пройдет Международный турнир по хоккею.

Мероприятие будет посвящено 28-летию независимости Республики Узбекистан. В турнире примут участие постоянные члены Ночной хоккейной лиги российской команды "Премьер", а также ветераны клубов "Ташкент" и "Хумо".

Турнир организован Министерством обороны Республики Узбекистан, Государственным комитетом Республики Узбекистан по развитию туризма, Федерацией хоккея Узбекистана и ташкентским хоккейным клубом.

В первый день "Премьер" сыграют с клубом "Ташкент", во второй - с клубом "Хумо". Команда "Премьер" была основана в 2005 году легендарным хоккеистом Вячеславом Фетисовым.

Сегодня она состоит из людей, которые любят хоккей и поддерживают друг друга не только на льду, но и за пределами поля. Изначально ХК «Премьер» не ставил задач участия в спортивных соревнованиях, но с 2010 года клуб стал регулярным участником любительских хоккейных турниров.