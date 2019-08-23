Кого Купер будет готовить к отборочному этапу ЧМ-2022 - список

Сборная Узбекистана по футболу начинает подготовку к отборочному раунду Чемпионата мира-2022. Стало известно, кого Эктор Купер вызвал в команду на первый тренировочный сбор.

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. Стало известно, кого Эктор Купер вызвал в команду на первый тренировочный сбор перед отборочным раундом к ЧМ-2022. Об этом сообщил сайт Ассоциации футбола Узбекистана.

Учебно-тренировочный сбор начнется уже 28 августа.

В сентябре сборной Узбекистана предстоит провести матч с командой Палестины.

Жеребьевка и соперники: Узбекистан на отборочном этапе ЧМ-2022 >>>

Сборная Узбекистана также сыграет с Саудовской Аравией, Йеменом и Сингапуром. Для того чтобы пройти в следующий этап, нужно занять в группе первое место или оказаться в числе 4 лучших команд, занявших вторые места в группах.

На предстоящий сбор получили вызов 24 футболиста:

Вратари: Санжар Кувватов (“Пахтакор”), Эльдор Суюнов (“Пахтакор”), Ботирали Эргашев (“Динамо”).

Защитники: Егор Кримец (“Пахтакор”), Анзур Исмаилов (“Локомотив”), Достон Турсунов (“Ренофа Ямагучи” – Япония), Ислом Тухтаходжаев (“Локомотив”), Олег Зотеев (“Локомотив”), Фаррух Сайфиев (“Пахтакор”), Даврон Хашимов (“Локомотив”), Хожиакбар Алижонов (“Пахтакор”).

Полузащитники: Одилжон Хамробеков (“Пахтакор”), Одил Ахмедов (“Шанхай СИПГ” - Китай), Икром Алибаев (“Сеул ФК” – Южная Корея), Азиз Ганиев (“Насаф”), Остон Урунов (“Локомотив”), Жалолиддин Машарипов (“Пахтакор”), Санжар Шоахмедов (“Теренггану” - Малайзия), Достон Ибрагимов (“Кызылкум”), Кувондик Рузиев (“Коканд-1912”), Достон Хамдамов (“Пахтакор”).

Нападающие: Эльдор Шомуродов (“Ростов” – Россия), Игорь Сергеев (“Пахтакор”), Темурходжа Абдухаликов (“Локомотив”).

© Ассоциация футбола Узбекистана Кого Купер будет готовить к отборочному этапу ЧМ-2022

Отборочный раунд стартует 5 сентября 2019 года и завершится 9 июня 2020 года.

Напомним, что недавно вокруг грядущего ЧМ-2020 разгорелся скандал. Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини был арестован, а потом освобожден из-под стражи во Франции, в рамках расследования дела о коррупции при определении места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, который достался Катару.

Ранее, в конце 2015 года Платини был отстранен от футбольной деятельности и оштрафован по обвинению в коррупции. Однако позднее комитет по этике ФИФА снял c него обвинения.